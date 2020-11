Anggun : La chanteuse aurait refusé le rôle de James Bond Girl à cause d’une malédiction !

Anggun est une artiste française connue pour avoir plusieurs cordes à son arc. Cependant, elle a bien failli y ajouter celui de James Bond Girl, si une vilaine rumeur ne lui était pas parvenue. La jeune femme avait alors décliné ce rôle, qui aurait pu lui ouvrir les portes de Hollywood !

Anggun raconte pourquoi elle a refusé d’être une James Bond Girl

Anggun est une grande artiste connue pour ses tubes solo et ses nombreuses collaborations avec des personnalités de la chanson, comme Florent Pagny ou Natasha St Pier.

De plus, à 46 ans, elle a été jurée dans plusieurs émissions télévisées, et le plus récent, est l’émission Mask Singer 2 sur la chaîne TF1. Anggun est également une actrice, qui a joué dans la fiction ‘’Coup de foudre à Bangkok’’. Son origine Indonésienne, lui a permis d’incarner le personnage d’une femme d’affaires thaïlandaise.

Dans ce film, elle jouait auprès de Frédéric Chau, Mathilda May, et Loup-Denis Elion. Ce fût une belle expérience pour Anggun, qui s’est confiée à ce sujet : « J’y ai pris beaucoup de plaisir… Même si parfois il fallait tourner cinquante fois la même scène. Jouer m’excite beaucoup aujourd’hui. Je devais tourner autre chose en janvier prochain mais la pandémie a tout arrêté. On verra… »

Notons que ce téléfilm sera diffusé sur TF1 le 16 novembre 2020. Quant à la carrière d’actrice d’Anggun, elle a pu commencer bien plutôt. En réalité, en 1999, la chanteuse a raté une magnifique opportunité : « Quand je vivais la moitié de mon temps aux États-Unis, j’étais représentée par une grosse agence, nommée CAA, et l’on m’avait proposé d’incarner une James Bond girl dans ‘’Le monde ne suffit pas’’ [sorti en 1999 avec Pierce Brosnan, dans le rôle du célèbre agent, ndlr]. »

La raison pour laquelle la chanteuse a osé refuser était singulière : « On racontait qu’il y avait une malédiction autour des James Bond girls : si tu acceptais, ta carrière était foutue, foutue, foutue… » Pourtant, on connaît bien nombre de James Bond Girls dont la carrière d’actrice va très bien aujourd’hui, comme l’américaine Halle Berry, ou la française Sophie Marceau.

Anggun, l’une des jurés préférés dans Mask Singer…

Dans l’actualité d’Anggun, figure son rôle de membre du jury dans l’émission Mask Singer sur TF1, animée par Camille Combal. Chaque samedi soir sur la chaîne 1ère, la maman de Kirana joue les enquêteuses, aux côtés de ses collègues de jeu, Kev Adams, Jarry, et Alessandra Sublet.

Avec les multiples casquettes qu’on lui connaît, Anggun s’est amusée à dire qu’en ce moment : « je suis Anggun de Mask Singer ». L’artiste est apparue tout récemment en couverture du dernier numéro de Télé 7 jours. Il faut dire que depuis des années, de nombreuses casquettes sont attribuées à la chanteuse.

En ce moment, c’est donc à la télévision que ses fans la retrouvent. La belle brune a d’ailleurs affirmé qu’elle prend beaucoup de plaisir avec le programme star de TF1 : « Ce que j’aime dans cette émission, c’est qu’elle se regarde en famille et qu’elle fait parler, déclare l’artiste dans l’hebdomadaire. J’aurais bien voulu qu’on me demande de me déguiser. En acceptant le rôle de jurée, je savais que je me dévoilerais un peu plus, mais ça ne me pose aucun problème. »

En effet, dans Mask Singer, des stars se déguisent et font des interprétations. Les jurés ainsi que le public doivent alors essayer de les démasquer, et à chaque fois, les internautes s’en donnent à cœur joie.

Par ailleurs, il faut avouer qu’à chaque fois, les costumes présentés sont somptueux, ce qui peut expliquer l’envie d’Anggun de participer en tant que candidate, et surtout de prester devant le public. Si on ne sait pas encore si l’émission sera reconduite pour une 3e saison, la chanteuse affirme déjà qu’elle serait quand même partante au cas où.