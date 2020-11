Angie Vu Ha : l’ex de Samuel le Bihan enflamme la toile en partageant une photo affriolante d’elle !

Pour l’occasion, la jeune femme mannequin Angie Vu Ha n’a pas hésité à partager ses belles formes dans son plus beau costume sur son compte Instagram !

Les fans d’Angie Vu Ha ont été bien étonnés de découvrir leur idole dans une tenue particulièrement irrésistible. Il y a de quoi inciter leur admiration. La jeune femme mannequin s’apprête pour Halloween d’une manière plutôt originale. Même si elle avait déjà l’habitude de partager des contenus qui attirent l’œil, celui-ci est assez différent. Un déguisement qui fait le buzz sur les réseaux sociaux depuis un certain moment. Lisez la suite de cet article pour en savoir plus.

Un costume de chat pour Halloween !

Le compte Instagram de la belle brune compte plus de 250.000 abonnés et cela est tout sauf un hasard. C’est sans doute pour sa grande beauté et le partage régulier de ses publications incroyables que beaucoup n’hésitent pas à s’abonner à son compte. La jeune femme trentenaire peut être fière de son succès et il faut reconnaître que ses postes la montrent sous ses plus beaux jours.

Les amateurs de belles courbes se font certainement une joie de la suivre sur les réseaux sociaux puisqu’elle montre souvent des clichés d’elle dans ses magnifiques lingeries pour attirer l’œil. Si beaucoup de ses fans apprécient cela, ce n’est certainement pas la dernière story qu’elle a postée qui les rebutera. Bien au contraire !

En effet, sur le fameux cliché, on voyait la jeune femme allongée sur le ventre dans un lit, en face de son miroir et vêtue d’un costume de chat qui ne laisse que très peu de place à l’imagination sur le reste de son anatomie. « Costume de minou pour cet Halloween ? » C’est la légende qu’elle a mise sous cette photo. On attendra donc le 31 octobre pour voir quel sera son choix.

Qui est Angie Vu Ha ?

Il est possible que son nom soit inconnu de certaines personnes, pourtant c’est une femme possédant de nombreux talents. Elle est née le 1er juin au Vietnam et a fait ses débuts dans le monde du mannequinat dès ses 17 ans. Sa carrière de mannequin fut une bonne base pour qu’elle se lance sur les scènes de télévision. Elle a incarné plusieurs petits rôles dans des fictions télévisuelles. Lorsqu’elle eut 20 ans, la jeune femme attira le regard de la célèbre agence de mannequinat Diva Models et elle est allée s’installer à Singapour.

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par ANGIE VU HA (@angievuha) le 23 Juil. 2020 à 7 :44 PDT



Angie Vu Ha est également une grande passionnée de musique. À part sa carrière de mannequin, elle a aussi une carrière de DJ en parallèle et elle connaît un véritable succès. DJ Angie est son nom de scène et elle s’est déjà produite dans plusieurs clubs de la cité-État, mais aussi sur le plan international. Fort de son succès, la trentenaire a ouvert ensuite sa propre agence de mannequinat qu’elle a nommé Think Model Management. Ce n’est qu’en 2018 que son nom s’est fait connaître du public français, avec son apparition au bras de Samuel le Bihan lors d’un évènement au Palais Garnier.

Le 13 août 2018, elle a eu avec lui une petite fille prénommée Emma-Rose. Malheureusement, ils se sont séparés quelque temps après la naissance de cette dernière. Aujourd’hui, Samuel Le Bihan ne s’est pas encore remis en couple et personne ne sait si pour l’instant son ex partage à nouveau sa vie avec une autre.