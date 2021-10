Animal de compagnie : comment laver votre chat ?

Pour assurer une bonne hygiène des animaux de compagnie, un passage dans l’eau s’avère quelques fois nécessaire. C’est ainsi que le chat bien que n’étant pas le plus sale des animaux domestiques, n’échappe pas à cette étape de propreté. Mais pour arriver à effectuer efficacement cette tâche, un certain nombre de précautions sont à prendre en compte pour le bien être de votre minou.

Laver votre chat en douceur dans une eau à bonne température

Tel que le bain de votre bébé, il est important de laver votre chat avec douceur et soin. Après avoir rempli d’eau la bassine ou la baignoire, vérifiez en y plongeant votre main la température. Le chat est un animal qui ne supporte pas la chaleur et encore moins le froid. Il est donc recommandé de faire usage d’eau tiède à une température comprise entre 30 et 35°.

Posez ensuite tout doucement votre chat dans la bassine et lavez-le en évitant de le brutaliser. Si votre animal a trop peur du bain, rassurez-le en le prenant dans vos bras puis caressez-le avec l’éponge ou le gant. Le côté rassurant de votre chat n’est pas à négliger car c’est un animal qui lorsqu’il se sent menacé peut paraître très dangereux.

Quels sont les produits à utiliser pour laver votre chat ?

Après une balade avec les animaux du voisinage, une bagarre ou une pluie, votre chat peut devenir très sale. C’est donc le moment d’envisager un bain avec les produits adéquats pour lui faire retrouver son éclat.

Pour le toilettage de votre chat, prenez à la base la peine de connaître les produits qui conviennent à son type de poils. Le produit le plus indiqué pour le bain de votre animal domestique est le shampoing. Vous pouvez aussi utiliser des démêlants, des eaux parfumées ou tout autre accessoire pour rendre le pelage de votre animal agréable. Ensuite, pour débarrasser votre chat de toute sorte de déchets dans les poils et surtout au niveau des pattes, servez-vous de brosses, d’éponge ou encore de gants.

Veiller au bon séchage de votre chat

Pour un bain complet et réussi de votre chat, aucune étape n’est à négliger. Une fois le bain terminé, ne laissez pas votre chat s’échapper sans passer par l’étape du séchage. Couvrez votre chat avec une serviette et frottez-le bien afin d’essuyer toutes les parties mouillées de son corps. Utilisez au besoin une machine à sécher à température réglée pour aller plus vite. Veillez au séchage rapide pour éviter que l’animal prenne froid.

Tenir compte des choses que le chat n’aime pas

Pour faire passer un moment agréable à votre chat pendant son bain, vous devez tenir compte de certaines choses qu’il n’aime pas. En effet, en appliquant du shampoing ou en mouillant votre chat de la tête à la queue, évitez surtout d’atteindre ses yeux ou encore ses oreilles.

Non seulement ce sont des parties à très forte sensibilité, mais aussi la vue et l’ouïe constituent de grands atouts pour cet animal. Il faut donc éviter de les abîmer. Ces deux parties du corps nécessitent des soins spécifiques dont vous pourrez prendre connaissance auprès de votre vétérinaire.