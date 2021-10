Animal de compagnie : les six aliments que vous ne devez jamais donner à votre chien !

Faites-vous partie des personnes qui aiment les animaux de compagnie ? Le plus important, c’est de bien les entretenir. Leur entretien passe également par ce qu’ils mangent au quotidien. Il y a certains aliments que vous ne devez pas leur donner au risque de les voir prendre du poids ou de tomber malade. Quels sont ces aliments ?

L’avocat

L’avocat est peut-être un aliment qui fait du bien dans l’organisme d’un humain, mais dans celui d’un chien, il est toxique. En effet, il contient une toxine appelée persine. C’est un fongicide c’est-à-dire qu’il stoppe le développement des champignons. Consommé en grande quantité par le chien, il risque d’avoir des troubles gastriques, des problèmes cardio-vasculaires. Il pourrait ingérer cet aliment facilement si vous ne faites pas attention au contenu des plats laissés à sa portée.

La pomme de terre

La pomme de terre peut représenter un danger d’intoxication pour les êtres humains s’il est mangé mal cuit ou cru. En ce qui concerne les chiens, il peut entraîner un trouble des reins et de la vessie. Ces troubles seraient dus à la molécule que contient la pomme de terre : l’oxalate de calcium. Évitez de leur donner des pommes de terre cuites également pour ne pas leur risquer une constipation.

Les os cuits

Surprenant n’est-ce pas ? Et pourtant oui. Les os cuits sont trop mous pour les dents et la bouche d’un chien. Ces os auront tendance à les blesser à cause de leurs extrémités pointues et qui pourraient également perforer leur estomac. Pour éviter ces genres de désagréments, le mieux serait de leur donner des os crus et de préférence sans extrémités pointues.

Les produits laitiers

Il est tout à fait possible et même normal de donner des produits laitiers à un chiot. Par contre, pour un chien adulte, les produits laitiers quelles que soient leurs formes (liquides, glaces, fromage ou autres) sont à proscrire. En effet, les chiens adultes ne digèrent pas du tout les produits laitiers. Contrairement au chiot en croissance, ils risquent d’avoir des troubles intestinaux et par conséquent des vomissements et de la diarrhée. Si vous aimez leur donner du lait ou des produits laitiers, préférez et assurez-vous qu’ils sont sans lactose.

Les oignons et l’ail

Toujours pour des raisons de molécules, l’oignon et l’ail sont à proscrire dans l’alimentation du chien. Les oignons, ingérés de façon répétitive par le chien ont un potentiel létal très important. L’oignon et l’ail contiennent du thiosulfate qui entraîne la destruction des globules rouges. En somme, il est préférable de faire manger à votre chien de la nourriture sans assaisonnement.

Le chocolat

Le chocolat, en tant qu’humain, on ne s’en prive pas. Par contre, le chocolat est dangereux pour le chien. En effet, le chocolat contient une molécule qui est utilisée dans le domaine de la médecine comme un stimulant cardiaque. Il s’agit de théobromine. Cette molécule est inoffensive pour l’homme, mais très toxique pour le chien. Consommé par le chien, cette molécule peut lui causer de graves problèmes de santé ce qui pourrait lui être fatal.