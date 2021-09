Animaux de compagnie : découvrez les astuces efficaces pour enlever les poils de chats de vos tissus !

La compagnie d’un animal domestique est toujours réconfortante pour son propriétaire. Il n’est tout de même pas rare de se retrouver plus tard avec des polis partout sur ces habits surtout quand il s’agit d’un chat. Le plus important sera de les enlever le plus efficacement possible. Si vous êtes dans le cas, voici pour vous quelques astuces pour y arriver.

Un nettoyage en profondeur des poils avec la brosse électrostatique

Les poils de chats ont tendance à très vite se coller sur les surfaces en tissus après s’y être déposés. Il vous faut donc un équipement puissant pour les aspirer efficacement. Un rôle que pourra jouer parfaitement une brosse électrostatique.

Grâce à son système possédant des propriétés magnétiques, vous aurez la garantie d’une aspiration complète des poils de votre minou. Contrairement à l’aspirateur, il arrive la plupart du temps à éliminer les poils qui ont réussi même à s’incruster dans la matière en tissu.

Vous n’aurez donc plus de souci à vous faire la prochaine fois que vos draps ou vos habits par exemple seront recouverts d’un peu de pelage perdu de votre fidèle compagnon animal.

Les lingettes humides pour un retrait en douceur des poils de vos chats

À défaut d’une élimination par aspiration, vous pouvez opter pour un nettoyage de la surface de vos tissus couverts de poils à l’aide de lingettes faites en viscose. Grâce à cette matière conçue avec un textile artificiel et humidifiée pour être collante, on obtient une rétention efficace des résidus pileux présents sur votre tissu.

De plus, les substances nettoyantes chimiques contenues dans les lingettes humides permettent d’assurer après le retrait des poils, une surface sans tache au niveau de vos tissus. Elles peuvent notamment vous aider à dépoiler convenablement vos tapis ou encore le tissu de votre mobilier.

Le papier adhésif pour une nettoyage plus rapide des surfaces poilues

C’est toujours bien d’obtenir un résultat satisfaisant en un temps record. Une possibilité offerte par le papier adhésif pour le retrait des poils de votre chat.

En effet, il consiste juste à prélever des coupures de papiers collants que vous aurez à apposer au niveau des zones souhaitées à l’aide de vos mains. Pour le reste de la manœuvre, il consistera quelques secondes plus tard à retirer les coupures et à constater que les poils y ont adhéré facilement. Veillez cependant à ne pas laisser longtemps le papier adhésif collé au niveau des zones à dépiler. Au cas contraire, il risque d’endommager votre tissu en plus de retirer les filets de peau de votre félin.

Toujours dans le but d’obtenir un retrait satisfaisant des bouts de poils de votre chat, vous pouvez également expérimenter d’autres recettes de grand-mère. Il s’agit notamment des méthodes de nettoyage à l’aide de la brosse en velours, des gants de toilette ou encore avec un torchon de cuisine humide. Votre toutou peut à présent donc se balader et se poser partout sans risquer de vous exaspérer à la moindre occasion.