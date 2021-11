Animaux de compagnie, quelques règles à connaître pour bien éduquer votre chien !

La vie d’un chien n’est pas toujours facile. Il est généralement stressé et anxieux. Vous aurez beaucoup de choses à apprendre sur le dressage de votre chien, mais la première étape consiste à maîtriser les règles de base. Une fois que vous les aurez apprises, le dressage de votre chien sera beaucoup plus simple pour vous et surtout pour lui. Voici les règles d’or que vous devez désormais maitriser ?

Avoir une attitude positive

La manière la plus efficace d’éduquer votre chien est de récompenser ses bons comportements et rediriger les mauvais. Cela vous permettra de développer une capacité à repérer tout ce qu’il fera de bien.

Être patient

La patience est indispensable pour éduquer votre chien. Vous serez surpris de voir à quelle vitesse votre chien peut apprendre certaines choses si vous faites preuve de patience. N’utiliser pas les méthodes dures comme la force, la violence, l’intimidation, la domination.

Ces méthodes vous donneront l’impression d’être efficaces dans les débuts, mais vous aurez le temps de remarquer l’effet contraire après quelque temps. Dresser votre chien avec ces méthodes dures détruira la relation de confiance qui existe entre vous et votre animal de compagnie et créera des problèmes plus importants que ceux que vous pensiez avoir résolus.

Être régulier

Pour dresser votre chien, vous devez être régulier. Il apprendra plus facilement par la répétition. Plus vous répétez, plus il apprendra. Choisissez la méthode d’entraînement positive que vous voulez et soyez régulier. Pour lui apprendre à s’assoir par exemple, vous pouvez choisir de lui dire le mot “assis” en faisant un geste de la main. À force de le lui répéter il prendra l’habitude.

Essayez de garder le même ton de voix, plus vous êtes cohérent, mieux c’est. N’oubliez pas non plus de communiquer avec toutes les personnes impliquées dans l’éducation de votre chien, convenez d’utiliser les mêmes règles.

Se mettre dans la peau du chien

Pour bien éduquer votre chien, vous devez essayer de vous mettre à sa place. Cela demande un peu de connaissances sur le fonctionnement d’un chien, ses instincts, la façon dont il utilise ses sens et autres.

Apprendre à écouter son chien

Pour éduquer son chien, il est important de savoir l’écouter. Tous les chiens ont leur propre langage, qui pour la plupart du temps est corporel. La découverte du langage des chiens est plus qu’une révélation chez certain propriétaire de chien. Apprenez à observer et à écouter votre chien. Cela vous aidera énormément à l’éduquer.

Faire attention à la santé de son chien

Un chien malade aura du mal à apprendre quoi que ce soit. Votre chien a besoin pour sa bonne santé d’un exercice régulier. Lui fait faire un exercice est un excellent moyen de créer des liens avec lui. Faites également attention aux repas que vous lui donnez.

Une mauvaise alimentation peut entraîner des problèmes de santé ainsi que des troubles du comportement. Brosser lui les dents et emmener le régulièrement chez le vétérinaire. Il est beaucoup plus facile de dresser un chien lorsqu’il est en bonne santé.