Animés : Découvrez les dix meilleures séries anime de 2020 ! Avez-vous visionné toutes les séries de ce top 10 ?

Découvrez les meilleures bandes dessinées de l’année 2020. Alors que certains sont sortis en cette année en France, d’autres par contre existent depuis plusieurs années mais ont été licenciées en France en 2020.

Le succès des mangas / animes ne date pas d’aujourd’hui. Il existe une diversité de séries d’animations très appréciée qui plongent les spectateurs dans un univers incroyable. Ces films de bandes dessinées dont les personnages principaux sont pour la plupart de temps des héros, bénéficient d’un avis favorable auprès des amateurs de l’industrie des mangas.

Haikyu !! To the Top

Parue cette année, sa quatrième saison est d’ailleurs très attenue des spectateurs. Il s’agit d’une série anime de volley culte. Bien que ces dix premiers épisodes soient plus ou moins intenses, c’est toujours plaisant de retrouver les membres de Karasuno.

Listerners

Cette série est disponible en deux épisodes seulement. Les « sans oreilles » font régner la terreur dans un monde où la musique n’existe plus. Ces créatures très puissantes peuvent uniquement être battues par les Players qui sont une autre race de créatures mystérieuses possédant des entrées jack sur le dos et qui se connectent à de grands amplis. Bien que l’univers visuel et le scénario soient très intéressants, le rythme est lent sur ces premiers épisodes.

Pet

Son intrigue est intéressante grâce à son ambiance sombre réussie. Pet représente un ensemble de personnes qui ont la capacité de rentrer dans l’esprit d’autres personnes afin de les contrôler. Ces individus travaillent pour une organisation criminelle. Cette série est une belle surprise pour les amateurs des animes en cette année 2020.

The God of high school

C’est une série bien animée même si certains amoureux des animes / mangas ne l’apprécient pas beaucoup. Son concept est particulier, il s’agit d’un groupe d’adolescents qui participent à une compétition de combat pour devenir le « God of high school ».

SSSS.gridman

Bien qu’existant depuis 2018, cette série a été licenciée en France en 2020. Elle est disponible en 1 seul épisode. Elle parle d’un jeune garçon amnésique, dont personne ne s’inquiète de ses pertes de mémoire et qui s’associe à un héros mécha, du nom de Gridman pour sauver sa ville qui est attaquée par des monstres géants. Il est doté d’un scénario intéressant et d’une bonne animation. Les transitions sont jolies et fluides même si les combats sont en 3D.

Kaguya-sama : love is war 2

Cette série contient deux épisodes. C’est une comédie romantique qui relate l’histoire de 2 élèves, très brillants qui étaient tous membres du BDE du lycée et qui sont devenus fous amoureux l’un de l’autre. Les deux ayant tous peur de faire le premier pas pour se l’avouer, ils se livrent ensuite dans une guerre psychologique où chacun espère que l’autre l’approchera en premier pour lui dire ce qu’il ressent.

Sing « yesterday » for me

C’est une série d’un épisode où un jeune homme, qui croit avoir échoué dans sa vie travaille dans un supermarché. Il se retrouve dans l’incapacité à avouer ses sentiments à sa camarade de fac. Il fait la rencontre d’une fille excentrique du nom de Haru possédant un corbeau sur l’épaule et qui s’engage à le suivre partout.

Wave, Listen to me

Contrairement aux bandes dessinées que l’on a l’habitude de regarder, Wave, listen to me, encore appelé « born to be on air » ne ressemble pas aux animes traditionnels. Vous ne verrez donc pas de super pouvoirs dans cette série. Elle parle d’une femme adulte, dont la vie aurait pris une tournure qu’elle ne souhaitait pas et qui s’efforce de faire changer les choses. Alors qu’elle venait d’être déçue, Minare décide de s’adonner à l’alcool pour apaiser le chagrin.

Tower of God

Cette série qui ne compte que six épisodes, présente un magnifique univers visuel et une animation intéressante. Le système de narration utilisé dans les premiers épisodes disparaît progressivement dans les prochains.

Arte

Elle est disponible en un seul épisode et offre une adaptation du manga éponyme. La série parle de Arte, une jeune femme noble qui habite à Florence mais qui fait un choix audacieux en devenant peintre.