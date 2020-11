Anne-Claire Coudray : La journaliste se confie sur sa relation avec sa fille… Elle culpabilise !

La mère se sent coupable de ne pas passer assez de temps avec elle.

Professionnellement, Anne-Claire Coudray est une femme épanouie. Elle est à la tête du journal télévisé du week-end de la chaîne de télévision française TF1. Il faut reconnaître que c’est un poste prestigieux très convoité par bon nombre de ses confrères. Si du côté de sa carrière tout semble aller pour le mieux, Anne-Claire Coudray est aussi une mère de famille. Âgée de 43 ans, elle est en couple avec Nicolas. C’est durant un échange qu’elle a eu avec l’équipe du magazine TV Grandes chaînes qu’elle a évoqué les conséquences de son travail sur sa vie de famille, notamment ses rapports avec sa petite fille Amalia. Le moins qu’on puisse dire, c’est que les choses ne se passent pas comme elle l’aurait voulu…

Un travail qui joue sur sa vie de famille

Lorsque la quadragénaire a été interrogée par l’équipe du magazine, elle s’est livrée à cœur ouvert sur ses difficultés en tant que mère de famille. Anne-Claire Coudray est devenue au fil des années, l’une des figures de proue du monde du journalisme en France. Cela dit, elle est obligée de combiner sa profession et son rôle de mère de famille. Comme on peut s’en douter, c’est plus facile à dire qu’à faire et cela n’est pas sans conséquence sur ses rapports avec les siens.

La journaliste de TF1 est présente à l’antenne tous les dimanches et cela l’empêche de passer de bons moments avec sa fille Amélia. La petite n’a que 5 ans et elle ne profite que très rarement de la présence de sa mère à ses côtés. Même si Anne-Claire Coudray et la petite Amalia sont très complices, cette situation lui déchire le cœur.

La maman explique à son enfant les raisons de son absence à la maison. Elle a même révélé qu’elle lui parle de tous les sujets, y compris celui de la crise sanitaire que le monde traverse actuellement. Anne-Claire Coudray désire rester transparente avec sa fille et déplore les conséquences de la pandémie du coronavirus sur les relations humaines : « Ça m’attriste de voir cette société où tout le monde a peur de tout le monde et se demande qui va le contaminer. C’est un éloignement collectif », avait déclaré la quadragénaire.

Elle peut compter sur le soutien de son mari

Il est vrai qu’Anne-Claire Coudray n’est pas très présente aux côtés de sa fille, mais cela ne veut pas dire que la petite est délaissée pour autant. En effet, son père se montre très attentionné envers cette dernière et compréhensif par rapport à la situation de la mère. Aussi, la journaliste essaie toujours de faire de son mieux pour être plus présente à la maison auprès de sa fille. « Les débuts de semaine sont un moment de reconquête, où je dois refaire ma place. Mais je me rattrape quand je suis avec elle, j’y suis à 100 % ».

La quadragénaire se sent souvent coupable de la laisser le weekend alors qu’elle est en train de faire une véritable rupture avec son travail et la petite Amalia de son côté a un avis bien tranché en ce qui concerne le coronavirus.

Elle espère qu’il aura déjà disparu quand elle aura six ans. Les échanges entre la mère et la fille peuvent être très intenses puisqu’ils tournent très souvent autour de la pandémie, et même si ces moments d’échanges sont rares, il n’en demeure pas moins que la maman aime sa fille de tout son cœur.