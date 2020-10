Anne-Claire Coudray voulait-elle remplacer Jean-Pierre Pernaut  au JT de 13h ?

Jean Pierre Pernaut au JT de 13h c’est bientôt fini… D’ici 2 mois, l’emblématique présentateur tirera son chapeau et se retirera de la scène du JT pour céder à sa place Marie-Sophie Lacarrau. Une transition qui risque de faire tout drôle à celles et ceux qui s’étaient habitués à le voir présenté le 13h depuis tant d’années.

Mais une question reste encore sans réponse : cette transition aurait-elle été “plus douce” si c’était une journaliste de TF1 qui avait pris le relais ?

Au revoir, tonton Jean Pierre

C’est une bien triste nouvelle qui n’est malheureusement plus un secret pour personne.

Jean Pierre Pernaut a décidé de faire sa révérence et de céder sa place à la présentation du JT de 13h de TF1. Un format qu’il avait fait sien, tant au niveau des sujets traités, que du ton et du style journalistique. L’annonce de son départ avait d’ailleurs pas mal remué les spectateurs et les internautes habitués à déjeuner devant l’emblématique présentateur.

Mais après 33 ans de bons et loyaux services, Jean Pierre Pernaut a décidé de partir et de laisser les reines de la présentation du JT à une autre présentatrice de talent : Marie-Sophie Lacarrau.

Et si les fans de Jean-Pierre avaient peur que celui-ci quitte totalement et pour toujours le groupe TF1, rassurez-vous. Ce dernier a annoncé avoir énormément de nouveaux projets sous le coude. Projets qui verront progressivement le jour à partir du mois de janvier 2021.

Un talk-show co-présenté avec son nouveau meilleur ennemi Laurent Ruquier sera-t-il à prévoir ? Rien n’est moins sûr, mais connaissant Jean Pierre Pernaut et ses années d’expérience TV, on ne peut qu’espérer le meilleur.

En ce qui concerne la suite du JT de 13h sur TF1, on se demande bien comment il va évoluer. Les sujets et la ligne journalistique resteront-ils la même, proches des régions et de ses gens, ou prendront-ils un tournant inespéré et totalement nouveau avec Marie-Sophie Lacarrau ?

Et pourquoi pas une journaliste TF1 ?

L’annonce du choix de Marie-Sophie Lacarrau pour remplacer Jean Pierre Pernaut a surpris tout le monde !

En effet, avant d’être invitée sur TF1, la journaliste travaillait pour France 2. Et on sait que même si les deux chaines appartiennent finalement aux mêmes patrons, elles suivent la plupart du temps des trajectoires au style assez différent.

Les médias se sont donc demandés que se serait-il passé si Jean Pierre Pernaut avait été remplacé par un journaliste “de la maison”, comme par exemple Anne-Claire Coudray qui présentait justement les JT le weekend-end ?

Après avoir été le joker du JT durant de longue année, elle a, depuis 2015, remplacé Claire Chazal à la présentation du journal. Cette dernière aurait donc pu être une bonne option pour le JT de 13h.

La journaliste de 43 ans avait d’ailleurs annoncé que Jean-Pierre Pernaut constituait un modèle dans le monde des présentateurs, et qu’elle-même, malgré son expérience, restait toujours à l’écoute de cet homme qu’elle jugeait comme inspirant : « Moi très souvent je me dis comment Jean-Pierre lancerait tel ou tel sujet et je m’en inspire beaucoup comme je m’inspire de Gilles Bouleau sur d’autres thématiques. Mais Jean-Pierre a cette faculté de faire de son journal une conversation avec les téléspectateurs, qui ne l’appellent pas d’ailleurs Jean-Pierre Pernaut, mais Jean-Pierre. Si j’arrive un jour à établir ce contact si familier avec les téléspectateurs, ce sera vraiment une grande réussite »

« Je ne me suis pas du tout posée la question »

Malgré son parcours et son expérience, la jeune femme de 43 ans ne s’est jamais imaginée prendre les reines du JT de 13h.

En effet, avant d’etre journaliste et présentatrice, Anne-Claire Coudray est également maman, et elle avait déjà déclaré à plusieurs reprises que le rythme de travail était parfois compliqué à gérer en parallèle de sa vie de famille : « Je ne me suis pas du tout posée la question parce que moi je suis aux week-ends dans l’identité du week-end donc… non. Peut-être que ça aurait été plus simple pour la vie privée de travailler en semaine ! Mais non et je crois d’ailleurs que personne ne s’est posé la question d’ailleurs à TF1″

Dans tous les cas et en attendant, on souhaite à Jean Pierre Pernaut de profiter au maximum de ses derniers JT !