Anne-Elisabeth Lemoine (C à vous) : gros scandale pour l’animatrice qui fait une énorme gaffe en plein direct

Si par habitude l’émission quotidienne que l’on peut voir sur France 5 se fait plutôt discrète, on a pu une séquence assez gênante dans la dernière émission qui a pu être diffusée récemment fait vraiment froid dans le dos, et personne ne s’attendait à cela de la part de l’animatrice.

Ces animateurs de France Télévisions sont dans la tourmente

On peut dire que l’animatrice de C à vous n’est pas la seule à se retrouver dans une telle situation. En effet, cette dernière a pu constater récemment que d’autres animateurs sur France Télévisions avaient pu faire récemment de très grosses bourdes également qui pourraient leur coûter assez cher. En effet, il se trouve que récemment, dans l’émission matinale de France 2 Télématin, on a aussi pu entendre une déclaration très choquante.

L’animateur principal de l’émission matinale, Laurent Bignolas, a fait une remarque qui a été qualifiée de « raciste » et qui pourrait bien lui coûter sa place pour la fin de la saison. Il se trouve que même les chroniqueurs de son émission ont été choqués. Par la suite, il se trouve que la production de l’émission Télématin s’est même excusée publiquement sur Twitter, de quoi faire assez froid dans le dos alors que l’animateur ne semblait pas avoir tout à fait compris la situation.

Il faut malheureusement dire que depuis quelques années maintenant sur France Télévisions, de plus en plus d’animateurs et d’animatrices se font tout simplement évincer. Pour certains d’entre eux, c’est presque une fin de carrière assurée ou une fameuse « traversée du désert » dont on a pu entendre parler bon nombre de fois. Mais est-ce que ce faux pas va coûter sa place à l’animatrice Anne-Elisabeth Lemoine ? Pour le moment, la production de son émission n’a pas encore réagi, mais certains n’hésitent pas à dire haut et fort qu’il pourrait s’agir là de la toute dernière saison de l’animatrice.

Anne-Elisabeth Lemoine : ce lapsus intrigant qui pourrait lui coûter sa place dans l’émission

C’est donc sur le plateau de C à vous que l’animatrice Anne-Elisabeth Lemoine a pu faire une très grosse gaffe en recevant Sonia Rykiel et Nathalie Rykiel. En effet, alors qu’elle a commencé sa présentation dans l’émission en mentionnant Sonia Rykiel, elle a tout simplement oublié le nom de sa seconde invitée, et s’est même contentée de dire simplement son prénom !

Heureusement, la principale intéressée, Nathalie Rykiel, a pu raconter qu’elle avait l’habitude de ce genre de remarque et a préféré ne pas la relever. Toutefois, l’animatrice a tenu à s’excuser, et on sait déjà que par le passé, elle avait déjà pu faire ce genre de remarques. Si cela peut parfois paraître assez anodin, dans d’autres cas de figure, il se trouve que les conséquences peuvent être vraiment lourdes.

On se souvient notamment d’une autre émission par le passé, où Nathalie Péchalat avait été confondue avec Sarah Abitbol en plein direct sur le plateau. Une remarque qui avait eu lieu alors que cette dernière venait tout juste d’être au coeur d’un scandale assez incroyable dans le monde du patinage artistique. Pour le moment, heureusement pour Anne-Elisabeth Lemoine, il se pourrait que cette maladresse n’ait pas de conséquences trop importantes pour l’ensemble de sa carrière professionnelle.