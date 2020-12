Anne-Elisabeth Lemoine de C à vous : de très grosses larmes et la colère de Philippe Etchebest !

Avec le mois de décembre, les émissions se préparent à clôturer l’année. C’est alors l’occasion de découvrir quelques confidences et les derniers candidats qui participent aux émissions. Au niveau des émissions, c’est une victoire écrasante pour Philippe Etchebest puisqu’il a obtenu une belle audience. En effet, il est le concurrent d’Anne-Elisabeth Lemoine, qui intervient tous les jours et en direct. Avec, notamment, Objectif Top Chef, il a pu rassembler plus de 2.2 millions de personnes.

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par Anne Elisabeth Lemoine (@anneelisabeth5)

Anne-Elisabeth Lemoine donne la parole à Philippe Etchebest

Vous connaissez sans doute le franc-parler de Philippe Etchebest puisqu’il a pu intervenir à maintes reprises concernant la crise sanitaire. Cette dernière a provoqué la fermeture des bars et des restaurants. Certains estiment qu’une ouverture sera possible le 20 janvier 2021, mais il n’y a pas une grande certitude.

Même si Anne-Elisabeth Lemoine a été battu au niveau des records, elle a tout de même voulu inviter Philippe Etchebest .

. Il a donc pu répondre aux questions notamment du journaliste Nelson Getten.

Il était présent à un rassemblement organisé dans la capitale française afin de partager son désarroi face à cette situation.

Philippe Etchebest ne souhaite pas prendre des pincettes pour partager son avis, car il estime que le gouvernement doit réagir face à la détresse de toute une profession. Il est convaincu que les aides n’ont pas forcément un attrait significatif, car elles entrent dans les caisses et elles sortent immédiatement au vu des dépenses occasionnées. En effet, les restaurateurs doivent jongler avec des dettes depuis quelques mois et certains n’arrivent pas à sortir la tête de l’eau malgré les aides de l’État qui ne semblent pas suffisantes au vu de la catastrophe annoncée.

Vers une amélioration en 2021 ?

En regardant les actualités, vous pouvez constater que les informations ne sont pas forcément réjouissantes puisque plusieurs pays ont décidé de confiner les habitants pendant les fêtes de fin d’année. La France n’agit pas de la même façon, mais des spécialistes estiment qu’une troisième vague est possible alors que le froid semble propice au coronavirus. Si un troisième confinement est décidé, il y a de grandes chances pour que la colère de Philippe Etchebest ne soit suffisante, car les appels à l’aide seront nombreux.

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par Philippe Etchebest (@chef.etchebest)



Il précise que si vous avez 3000 euros de loyer alors que l’État vous propose 1500 euros et que les rentrées d’argent sont inexistantes, les dettes s’accumulent et l’avenir devient de plus en plus sombre. Le chef a toutefois la chance d’être à la télévision puisqu’il est aussi restaurateur. Toutefois, il peut limiter la casse grâce à cette notoriété qui lui permet aussi de passer des coups de gueule chez Anne-Elisabeth Lemoine. Deux secteurs semblent particulièrement touchés par la crise sanitaire à savoir les restaurants, mais également le monde du spectacle qui est à l’arrêt depuis plusieurs mois.

Il faudra désormais attendre fin décembre, début 2021 pour savoir si les établissements pourront ouvrir. Au cours de l’émission, une manifestante n’a pas hésité à intervenir en larmes.