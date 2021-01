Anne Hathaway a remporté un Oscar, mais elle n’a pas été forcément heureuse

Si certaines actrices sont très visibles, d’autres sont relativement discrètes et c’est le cas d’Anne Hathaway. En effet, elle ne multiplie pas forcément les couvertures, mais vous pouvez tout de même la suivre sur les réseaux sociaux. Il y a quelques années, elle a eu l’occasion de remporter un Oscar, il s’agit sans doute du prix le plus convoité par les acteurs et les actrices, car il apporte une belle reconnaissance pour tout le travail accompli. En 2013, elle était donc récompensée pour son rôle, mais l’Oscar ne lui a pas forcément apporté du bonheur.

Pourquoi Anne Hathaway était-elle mal à l’aise ?

Elle a eu l’occasion de se confier dans les colonnes du Guardian notamment pour partager son ressenti par rapport à cette distinction dévoilée dans le monde entier. En effet, la cérémonie des Oscars est très attendue par les internautes, mais également les Américains ainsi que les célébrités. Avec la crise sanitaire qui fait des ravages aux USA, il est difficile d’imaginer que la cérémonie en 2021 sera totalement classique. En ce qui concerne l’actrice Anne Hathaway, elle a révélé qu’elle était clairement mal à l’aise dans cette robe.

Ce vêtement devait coûter beaucoup plus cher que le salaire de certaines personnes .

. Elle gagnait aussi un prix alors qu’elle dévoilait la douleur qui peut rythmer le quotidien de nombreux humains.

Il semblait avoir un fossé entre la reconnaissance pour son rôle et sa robe qui pouvait coûter une fortune.

Anne Hathaway a prétendu qu’elle était « heureuse et ça [lui] est retombé dessus ».

L’actrice a pu également se confier dans les colonnes du Sun à propos de ce moment qui n’a pas pu lui apporter le bonheur.

Anne Hathaway a précisé que le web s’est retourné contre elle, les conséquences ont été importantes alors qu’elle ne pouvait pas remonter le temps. Elle n’a donc pas ressenti le bonheur attendu. Alors que le monde du cinéma est aussi chamboulé dans le monde entier par la crise sanitaire, les adeptes de l’actrice pourront tout de même la découvrir dans une nouvelle production qui se nomme Sacrées sorcières. Elle a tendance à peu tourner, mais, généralement, les films méritent votre attention.

Anne Hathaway sera-t-elle à nouveau critiquée ?

Cette production ne semble pas faire l’unanimité puisque les internautes ont pu crier au scandale concernant le sujet. En effet, le film aurait tendance à pointer du doigt les personnes victimes d’un handicap, mais l’actrice Anne Hathaway ne partagerait pas le même avis comme vous pouvez le découvrir dans Closer. Elle tente d’être la plus sensible par rapport aux expériences des autres, et même aux sentiments. Elle a donc présenté des excuses notamment pour la douleur causée alors qu’elle déteste réellement la cruauté.

Lorsque le look de son personnage a pu être présenté, Anne Hathaway n’a apparemment pas fait le lien avec le handicap. Elle est convaincue que si le lien avait été réalisé, cela ne se serait jamais produit. Il faudra donc attendre pour découvrir ce film alors que les sorties de nombreuses productions ont été rapidement déplacées, voire annulées. Si certains films ont des dates pour les projections, d’autres sont par contre dans le total flou. Le secteur n’est toutefois pas arrêté puisque les tournages ont lieu.

Dans quelques jours, celui sur Lady Di devrait également commencer et il se nomme Spencer. C’est Olivier Assayas qui sera aux commandes de ce biopic et une seule actrice semble être pour l’instant connue à savoir Kristen Stewart, qui a notamment dévoilé il y a quelques mois un nouveau film : Happiest Season.