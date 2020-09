Anne Hidalgo : elle figure dans l’édition 2020 du classement Times des 100 personnalités les plus influentes du monde !

C’est d’ailleurs la seule personnalité de nationalité française qui s’y trouve.

C’est aux côtés d’éminentes personnalités comme Donald Trump, Angela Merkel ou Selena Gomez que la maire de Paris Anne Hidalgo se dresse pour le classement du magazine pour cette année 2020. C’est ce mardi 22 septembre que le nouveau classement a été annoncé. Décrite par le mensuel américain comme un leader visionnaire, la maire de Paris est la seule française à être distinguée. Lisez la suite de cet article pour en savoir plus.

Une femme exceptionnelle à plusieurs égards

Dans ce nouveau classement, Anne Hidalgo est saluée pour ses nombreuses actions en faveur du gouvernement, notamment sa politique anti-voiture à Paris. Le Time affirme que la femme politique a fait de la ville de Paris un exemple éclatant de la manière dont les villes peuvent mener la transition vers une société plus propre. En effet, Anne Hidalgo est une femme engagée dans le sens de l’écologie, et de la gestion plus saine de l’environnement.

Pour ce classement, la maire de Paris est située dans la catégorie leader qui est constituée au total de 22 hommes et femmes politiques. Sur sa page, le magazine a choisi une photo d’elle à côté de son vélo avec un casque sur la tête.

Saluée par l’ancien Vice-Président américain Al Gore

Ce fut certainement une agréable surprise que l’ancien vice-président des États-Unis d’Amérique Al Gore se prononce sur la personnalité d’Anne Hidalgo. Dans ses propos, Al Gore remémorait la réunion de presque tous les dirigeants du monde à Paris il y a 5 ans, dans le cadre de la signature de l’accord historique de Paris.

Cette réunion avait pour but de définir des lignes directrices pour réduire les émissions de gaz à effet de serre qui provoquent le réchauffement climatique. Il a rappelé que la maire de Paris, Anne Hidalgo était l’hôte de cet événement. Cette dernière n’a pas ménagé ses efforts pour redorer l’héritage de la ville de Paris en tant que leader du mouvement.

Le démocrate a également tenu à saluer la maire de Paris pour sa politique en faveur des mobilités douces. À ces différents propos en son honneur, Anne Hidalgo a partagé une publication sur son compte Twitter. Elle se dit très honorée de faire partir de ce classement pour son engagement face à l’urgence climatique. Elle a également tenu à remercier le démocrate Al Gore pour ses mots chaleureux.

Qu’est-ce que le classement des 100 personnalités les plus influentes du Time ?

Appelé le Time 100, ce classement est établi chaque année par la direction du magazine. Il met en exergue les personnalités publiques comme les artistes, les politiques, les activistes, les chefs d’entreprise et même les athlètes. Le Time prend en compte leur influence, ou leur engagement sur des sujets de société.

Si cette année Anne Hidalgo la maire de Paris figure dans le top 100 du Times, plusieurs autres activistes de mouvement social comme le Black Lives Matters ont été citées. Il s’agit d’Alicia Garza, de Patrisse Culors et Opal Tometi, toutes des femmes fondatrices de ce mouvement.

Par ailleurs, ce n’est pas la première fois qu’une personnalité française figure dans le classement Time. On se souvient qu’en 2018, le président français Emmanuel Macron y a figuré, ainsi que l’ancienne ministre de l’Économie et Présidente de la Banque Centrale européenne, Christine Lagarde. Cette dernière était également présente dans le classement en 2016 au côté de l’ancien président français François Hollande.