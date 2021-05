Anne Sinclair : l’ancienne compagne de DSK s’exprime enfin et révèle tout !

Cela faisait de longs mois que personne n’avait eu de nouvelles de la part de DSK ni de ses proches. Il faut bien avouer que l’homme politique a vécu une histoire complètement dingue il y a de cela quelques années, et ce n’est que ces derniers mois que l’on peut enfin entendre les témoignages assez dingues en ce qui concerne celui qui aurait pu être le président de la république candidat en face de Nicolas Sarkozy.

Mais face à cette situation assez incroyable, plus personne n’a été en mesure d’avoir de nouvelles de celui qui a été pendant de longs mois attendu pour pouvoir se présenter aux élections présidentielles en France. Dernièrement, on a néanmoins pu voir un documentaire assez dingue sur Netflix qui retrace toute cette histoire et le moins que l’on puisse dire c’est que le monde entier n’a pas fini d’en entendre parler !

En revanche, jusqu’à cette date, personne n’avait pu entendre parler l’ancienne compagne de Dominique Strauss-Kahn, la journaliste mythique Anne Sinclair. Cette journaliste a été la compagne de DSK pendant un long moment, et il se trouve que depuis tout ce temps, elle n’avait pas eu l’occasion de prendre la parole à ce sujet. C’est dans un livre qui s’intitule Passé composé et dans une récente interview qu’elle n’a pas hésité à tout balancer concernant son ancien compagnon.

Alors que cette affaire date d’il y a maintenant près d’une dizaine d’années, la journaliste s’est confiée notamment sur le site du magazine Elle, et sa déclaration fait froid dans le dos…

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par Connaissance des arts (@connaissancedesarts)

Anne Sinclair se confie, elle ne savait rien sur les agissements de son compagnon

Ce sont des messages vraiment troublants que l’on a pu percevoir dans les médias au sujet de celui qui aurait pu être le président de la république française il y a de cela une petite dizaine d’années. À l’époque, personne n’avait jamais entendu parler d’Emmanuel Macron, et nous étions très loin d’imaginer que ce que le monde allait pouvoir être par la suite. Lors des faits assez graves et impressionnants qui ont été reprochés à DSK, on ne pensait pas que la situation allait pouvoir faire réagir Anne Sinclair. Mais aujourd’hui, alors qu’elle est âgée de 72 ans maintenant, elle a pu tout raconter dans un livre coup de poing.

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par Lagardère Publicité News (@lagardere_publicite_news)

Dans ce dernier, elle n’hésite pas à dire clairement que Dominique Strauss-Kahn avait pu avoir sur elle un certain pouvoir de persuasion assez fort et indescriptible. Bien évidemment, on peut se douter que cela peut aussi être le cas de pour des millions d’hommes et de femmes qui sont en couple, mais en sachant par la suite les événements troublants qui ont pu avoir lieu, cela fait vraiment froid dans le dos…

Dominique Strauss-Kahn au plus mal, il ne réagit pas à la polémique

Depuis tout ce temps, il se trouve que Dominique Strauss-Kahn s’est fait plutôt discret, et malgré la prise de parole de son ancienne compagne, il n’a toujours pas réagi. Dans son innervation, Anne Sinclair explique en effet que c’est grâce à l’affaire du Carlton à Lille qu’elle a pu tout comprendre et enfin ouvrir les yeux sur son compagnon.

Des mots qui sont très difficiles à lire dans ce contexte sanitaire sans précédent, que personne n’aurait imaginé 10 ans en arrière…