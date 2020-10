Annick (L’amour est dans le pré) au plus mal après sa participation à l’émission… « J’ai été agressée » !

L’émission « l’amour est dans le pré » est très suivie par les français. Les différents participants à cette émission y trouvent parfois l’amour, cela ne dépend que du dénouement de l’histoire. Pour Annick, la fin n’a pas été comme dans les contes de fées. Etant la prétendante de Thierry, elle a dû laisser leur romance pour s’en aller. Un fait qui a sonné la descente aux enfers d’Annick après sa participation.

Une fin pas du tout heureuse

L’émission « l’amour est dans le pré » a été conçue afin que des couples se forment. Elle regroupe ainsi des hommes et des femmes agriculteurs qui n’ont pas encore connu l’amour. Ces derniers sont mis en contact avec des prétendants des deux genres mais qui viennent généralement de la ville et qui sont aussi à la recherche de l’âme-sœur. Le principe est simple… la citadine doit accepter rejoindre son agriculteur avec qui, il y aurait affinité afin qu’ils apprennent à se connaître. Il faut comprendre que le tournage de l’émission se déroule à la campagne au cœur des plus beaux paysages français. Actuellement à la 15e saison, le programme a formé de nombreux couples. Une réussite qui n’est pas totale car cela ne se passe pas toujours bien.

Dans le lot des malheureux de l’émission, il y a Annick et Thierry. Les deux participants de la 10e saison de l’émission n’ont pas su accorder leur violon. Si tout avait bien commencé, la fin n’a pas été rose du tout. En effet, la belle blonde a rejoint son prétendant dans le sud. Thierry est viticulteur dans la Vaucluse. Un retour donc à la campagne pour Annick, une femme habituée à la vie en ville. Ainsi, au bout de l’aventure, Annick a tourné les talons pour fermer la page de son histoire avec Thierry.

Une participation qui lui a valu mille maux !

La fin de l’histoire d’Annick et de Thierry n’a pas été du goût du public. Si Annick s’en portait mieux au départ, elle a fini par réellement en baver. Elle a confié avoir vécu « un enfer » après avoir participé à l’émission. De retour à son quotidien, Annick a été persécutée à de nombreuses reprises. Pour cause, on lui reproche d’avoir brisé le cœur de Thierry qui était un homme bien. Une situation qui a vraiment traumatisé la star de la télé.

« J’ai été agressée dans le train, j’ai reçu des lettres de menaces… » a affirmé Annick. La décision de ne pas se mettre en couple avec Thierry a vraiment été mal perçue par le public. La star a déclaré en avoir été malade. La situation l’a complètement détruit. « Je n’ai jamais souffert comme ça dans ma vie » lâcha l’ancienne participante de l’émission. Annick était au bord du précipice mais heureusement elle a reçu de l’aide pour s’en sortir.

@gillesverdez qui rentre dans Annick de l'amour est dans le pré mdrrr bim #TPMP — Ro (@RomainPld) September 8, 2015

La fin de cette mauvaise passade s’approche…

Cinq ans après son refus de se mettre en couple avec Thierry, Annick ne s’en n’est pas encore totalement remise. Elle a dû prendre un coach mental qui lui a été proposé par une de ses amis. Grâce à leurs séances, qui se déroulent deux fois par semaine, elle commence à se remettre sur pied. Toutefois, son état actuel témoigne de l’horreur dans laquelle Annick Lejeune a dû vivre depuis 2015.

Quant à Thierry, le prétendant malheureux, tout va bien. Il a retrouvé l’amour dans les bras d’une femme qui ressemblerait à Annick mais relativement en mieux. Une bonne nouvelle qui l’a poussé à demander à son public d’oublier son ancienne prétendante. Cependant, Annick déclare que Thierry n’avait pas le moral si bas comme l’avait déclaré Karine Le Marchand. Thierry et elle étaient restés en contact de longs mois après l’émission. Annick prépare un livre dans lequel toute l’histoire sera révélée avec les conversations de Thierry et elle. On attend vivement la suite de l’histoire !