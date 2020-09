Annie Cordy : décès d’une légende à laquelle les chaînes télévisées vont rendre hommage

Des numéros spéciaux pour relater le parcours d’Annie Cordy

La très populaire et regrettée Annie Cordy est décédée ce vendredi 4 septembre. Si sa bonne humeur est partie avec elle, ses célèbres tubes n’en demeurent pas mois inoubliables. C’est en hommage à cette femme aussi généreuse qu’adorable que les chaînes de télévision ont décidé de modifier leurs programmations.

Pour célébrer la mémoire d’Annie Cordy, les chaînes France 2, France 3 et France 5 décident de bouleverser leurs programmes pour diffuser des numéros spéciaux relatant l’immense carrière de la regrettée star. Ainsi, le dimanche 6 septembre, France 2 a diffusé l’habituel numéro des Enfants de la télé de Laurent Ruquier, mais qui cette fois fut totalement consacré à l’artiste. Le lundi 7 septembre verra l’émission C à Vous d’Anne-Elisabeth Lemoine qui relatera toute la carrière d’Annie Cordy sur France 5, tandis que France 2 diffusera le film Illettré Jean-Pierre Améris avec Sabrina Ouazani, Kevin Azaïs et Annie Cordy qui y interprétait une touchante mamie.

J’ai le cœur brisé ce soir 😢

Madame Annie Cordy, vous nous avez offert tant de joie, d’énergie et d’émotions ❤️

On ne vous oubliera pas pic.twitter.com/4kOC2E74mq — Christophe Beaugrand-Gerin (@Tof_Beaugrand) September 4, 2020

France 3 diffusera le long-métrage Les souvenirs dans lequel la regrettée star jouait également. Cette même chaîne proposera le documentaire inédit de 65 minutes Annie Cordy : une vie d’artiste, le jeudi 10 septembre. Ce numéro spécial a été écrit par Philippe Thuillier, est réalisé par Bastien Gennatiempo et présenté par Stéphane Bern. Quant à la chaine France 5, elle diffusera lundi 14 septembre le film Le passager de la pluie – toujours avec Annie Cordy, qui jouait aux côtés de Marlène Jobert et de Charles Bronson – dans Le cinéma de minuit de Patrick Brio.

Annie Cordy a vécue une vie heureuse et bien remplie

C’est à l’âge honorable de 92 ans que la regrettée star Annie Cordy décède, en laissant derrière elle l’impérissable souvenir de sa légendaire bonne humeur. Ce n’est cependant pas tout : Cette femme très complète nous laisse tout son patrimoine : des chansons intemporelles, des films agréables et de nombreuses émissions télévisées.

Le public aimait tant cette artiste au tempérament bien trempé. C’est donc avec tristesse que ses fans acceptent son départ et lui rendent hommage du mieux qu’ils peuvent. Annie Cordy était synonyme de rires et de fêtes. Sa voix chaleureuse, son caractère enjoué et ses tubes festifs sont ce que l’on va retenir d’elle.

Annie était mon amie de toujours. J'ai tellement de souvenirs à ses côtés. Nous avons tant ri toutes les deux ! Ma peine est immense. Tu vas terriblement me manquer ma Nini. Ta Line #AnnieCordy pic.twitter.com/vomLfzvEKN — Line Renaud (@linerenaud) September 4, 2020

Annie Cordy s’éteint après avoir vécue une vie bien remplie. Elle a pu jouir de l’amour de ses proches et de son public, puis elle a eu une immense carrière de 70 ans, que l’on ne peut que saluer avec respect ! Cette grande dame de scène mettait des couleurs dans la vie de chacun et savait animer les petits comme les grands écrans !

C’est donc le cœur lourd et attristé que des millions de téléspectateurs reçoivent cette mauvaise nouvelle en pleine rentrée. Toutefois, plutôt que de se laisser déconcerter, tout un chacun préfère se souvenir des bons moments offerts par la célèbre chanteuse et actrice. Ses obsèques se dérouleront le samedi 12 septembre à Cannes, selon les informations de l’AFP.

“Un jour, je serai morte et puis c'est tout. Le temps, je ne le vois pas passer et je ne m'en préoccupe pas.” Annie Cordy, 92 ans 👋 pic.twitter.com/bCeBI7qRor — 𝘍𝘭𝘰𝘸 (@FlowLyon) September 4, 2020

Ce ne sont pas uniquement les fans, les chaînes télévisées et le public qui souhaitent rendre hommage à cette grande dame. Disney et Paris Saint-Germain ont également réagit face à la disparition de cette artiste très appréciée. En effet, dans la version française du dessin animé Pocahontas de Disney, Annie Cordy avait prêté sa voix au personnage Grand-mère Feuillage. La chanteuse avait également interprété le tout premier hymne officiel du club de football.