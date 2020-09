Annie Cordy : la vraie cause du décès de la chanteuse belge vient d’être révélée !

Chanteuse réputée, Annie Cordy a bercé le cœur de nombreuses personnes. Que ce soit en France ou en Belgique, elle est adulée et très suivie. Cependant, l’icône de la musique belge a rendu son dernier souffle en ce mois de septembre 2020. Une grosse perte dont la cause est liée à sa santé et son âge avancé. De nombreuses personnalités publiques lui ont rendu de grands hommages.

Annie, une chanteuse et comédienne aussi

De son vrai nom Léonie Cooreman, Annie est une chanteuse très appréciée. Elle a su dompter le cœur des européens notamment ceux des français et des belges. Même si elle est de nationalité Belge, elle a également adopté la France comme sa seconde nation. L’artiste de grande renommée est auteur de plusieurs morceaux à succès. Elle compte plus de 700 chansons très dansantes à son actif. Parmi elles, on peut citer Tata Yoyo, Cho Ka Ka O, Oh ! La la, La bonne du curé.

La chanteuse belge est aussi une actrice très populaire. Elle a joué dans de nombreux films et séries télévisées. Elle a trouvé sa place dans le monde du cinéma très aisément. Sa personnalité et sa joie débordante l’ont très vite propulsé au sommet du 7e art. Elle figure dans plus de 70 œuvres cinématographiques de comédie ou de fiction. Annie Cordy est également apparu dans plus d’une quinzaine de comédies musicales et d’opérettes. Mais le 4 Septembre 2020, la baronne dont la devise est « la passion est la force », est décédée à Vallauris en France.

Annie est morte de…

La terrible nouvelle du décès de la célèbre actrice a fendu de nombreux cœurs. C’est dans la soirée du Vendredi 4 Septembre dernier que la famille éplorée a annoncé la nouvelle. Annie Cordy a rendu l’âme en France dans sa maison se trouvant en Alpes-Maritimes. Cela atteste la déclaration qu’elle avait faite des années plus tôt. « La France est mon Pays et la Belgique ma patrie » disait-elle le sourire aux lèvres. Ainsi donc, si elle est née en Belgique en 1928, c’est en France qu’elle finira ses jours en 2020.

En ce qui concerne la cause du décès, il s’agit d’une crise cardiaque. Selon sa nièce, Annie Cordy aurait fait un malaise aux environs de 18 heures. Malgré l’intervention rapide des sapeurs-pompiers, ils n’ont pas pu réanimer la chanteuse et actrice belge. Le décès a été officiellement constaté à 19 heures. La cause du décès est naturelle et liée à l’âge avancé de la célébrité.

Des hommages vibrants pour la star

L’interprète de la chanson « ça ira mieux demain » a eu droit à de grands hommages. Des personnalités bien connues ont tenu à dire tout le bien que leur inspirait Annie Cordy. Selon le réalisateur Cyrille Gallais, l’actrice de 92 ans savait vivre à « 100 à l’heure ». Il affirme qu’Annie savait partager la bonne humeur et faisait disparaître tous les soucis de ses interlocuteurs. On peut déceler toute l’admiration du jeune réalisateur dans ses propos.

Outre l’hommage de Cyrille Gallais, on a ceux de Dave, Michel Drucker et du premier ministre Jean Castex. Chaque acteur ou chanteur ayant connu Annie Cordy ont laissé un message d’adieu à la célèbre chanteuse. La Belgique rendait déjà hommage à leur diva de son vivant. En effet, pour ses 90 ans en 2018, Bruxelles a baptisé un parc au nom d’Annie Cordy. Un geste qui avait vraiment ému la chanteuse défunte en son temps.