Annie Cordy : un dernier hommage très émouvant pour la chanteuse !

Une commémoration publique émouvante pour la chanteuse populaire

Ce fût hier, vers 15h qu’a eu lieu la dernière commémoration d’Annie Cordy, après la semaine de recueillement public dans la salle funéraire de l’Athénée de Cannes. La cérémonie d’adieu, buccolique et populaire selon ses vœux, a précédé à l’inhumation à huis clos dans son cimetière familial de l’Abadie. Pas moins de 300 personnes se sont réunies pour rendre un dernier hommage à Annie Cordy. Personnalités publiques, amis proches de la chanteuse disparue et fans se sont rassemblés à l’occasion sur la butte de Saint-Cassien à Cannes-La-Bocca. Bien que la cérémonie fût organisée dans le strict respect des règles sanitaires, avec port du masque obligatoire, les visages attristés de ses amis de longue date ne sont pas passés inaperçus. Étaient présents notamment, Dave, son ami de toujours et parent de cœur, Michèle Torr et beaucoup d’autres grands noms du showbizz qui ont eu le privilège de travailler avec elle.

Selon les présents, la cérémonie fût organisée comme elle l’aurait aimée, en chanson et avec beaucoup de fleurs. Annie Cordy qui aimait les fleurs, aura été entourée de bouquets jusqu’à ses derniers adieux. Plusieurs bouquets de fleurs encadraient le cercueil de la chanteuse. Salvatore Adamo, l’ancien roi de Belgique Albert II ou sa grande amie Line Renaud, tous ont tenu à présenter des gerbes de fleurs en hommage à celle connue sous le nom de Nini. Ses proches ont également tenu à lui rendre hommage par des discours émouvants sous les reprises de ses plus grands succès, tels que Je veux ou La machine à chanter. Des discours émouvants rappelant la merveilleuse personnalité de la grande artiste. Elle sera un exemple de modestie et la voix de la sagesse pour sa nièce et fille de cœur, Michèle Lebon. L’humoriste belge Virginie Hocq conclura toute en larme qu’Annie Cordy était sa source d’inspiration. La cérémonie publique s’achèvera sur les notes de Nini la chance, une occasion pour le public de rendre un hommage ultime à celle qui aura été l’artiste du peuple.

Annie Cordy, une artiste lumineuse et prolifique

Annie Cordy, décédée à 92 ans des suites d’un malaise cardiaque la soirée du 4 septembre aura été une artiste ensoleillée et prolifique. Si l’univers de la chanteuse avait basculé à la mort du grand amour de sa vie en 1989, elle poursuit sa passion pour la scène malgré tout. Sa passion fait sa force, aux dire de ses proches. Elle-même aurait dit « Je suis comme ça… J’assure. », alors qu’elle montait sur scène juste après la mort de son mari, François-Henri Bruno. Ce dernier, son impresario et époux depuis 30 ans, avait lui aussi, succombé à un malaise cardiaque.

Véritable touche-à-tout, elle aura brillé au cœur des Français et des Belges grâce à ses airs dynamiques et son palmarès fourni. Grand nom du music-hall, Léonie Juliana Cooreman, de son nom de jeune fille, a enregistré plus de 700 chansons. Les plus connues, Tata Yoyo ou Cho Ka Ka O, des pistes jouées à tous les réveillons. Elle aura également été meneuse de revue et comédienne. Elle avait notamment joué dans plus de 20 comédies musicales et opérettes, dont Hello Dolly. Comptant plus de 40 films à son actif, elle aura sû interprété les rôles humoristiques ainsi que les plus sombres.

Connue du monde pour sa personnalité pétillante à l’esprit éternellement jeune, Annie Cordy aura su gagner le cœur de toutes les générations. Celle qui a interprété Si j’étais le soleil, est devenue le soleil de l’univers artistique français. Un destin extraordinaire à jamais gravé dans le film documentaire de Cyrille Gallais, comme un dernier hommage à l’étoile qu’elle était.