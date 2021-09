Annie (L’amour est dans le pré) : elle balance tout sur le calvaire qu’elle vit au quotidien avec Thierry

Alors qu’il s’agit d’un couple assez emblématique de la fameuse émission L’amour est dans le pré, personne n’aurait pu être en mesure de s’imaginer une seule seconde que l’on allait découvrir des informations aussi dingues et choquantes en ce qui concerne le fameux couple de Thierry et d’Annie. Avec des rumeurs qui sont de plus en plus fréquentes sur le couple qui est assez sulfureux, on ne compte plus le nombre de fois où les scandales autour de ce couple ont pu se multiplier, et malheureusement il est possible que pour ces derniers la situation soit assez catastrophique dans les jours et les prochaines semaines à venir, c’est le moins que l’on puisse dire…

Alors que certains candidats mythiques de la saison actuelle de L’amour est dans le pré ne cessent de faire parler d’eux dans les médias, on a pu constater clairement que dans bon nombre de cas de figures, cela va pouvoir poser de très gros problèmes à toutes celles et ceux qui pourraient penser que Thierry et Annie vivent dans le plus grand des bonheurs. En effet, depuis que nous avons pu apprendre des révélations assez fracassantes sur le couple qui a été très populaire dès son arrivée dans l’émission, on peut clairement constater que certains fans ont été très surpris de voir la toute dernière nouvelle qu’Annie vient tout juste de révéler en exclusivité.

Pourtant, il y a de cela tout juste quelques années, on aurait pu penser que les deux amoureux vivent un mariage assez fou, et par ailleurs les images qui avaient pu filtrer à l’époque avaient même ému les français et la présentatrice mythique de l’émission sur M6, à savoir Karine Le Marchand.

Un amour compliqué entre Annie et Thierry, elle raconte son calvaire…

Si à l’écran, il se trouve que le couple allait au mieux, on peut dire clairement que rapidement, les difficultés sont rapidement apparues pour le couple qui a vécu des mois qui sont vraiment difficiles et compliqués après le tournage de l’émission. EN effet, il se trouve que la famille de Thierry n’a pas du tout apprécié le mariage entre les deux tourtereaux, et certains se disaient clairement que cela méritait une mise au point : pour quelles raisons mystérieuses il se trouvait que cette partie de la famille n’était pas présente dans cet événement qui se devait d’être vraiment parfait ?

Des journalistes ont pu décider d’enquêter, mais c’est également des révélations de la part d’Annie que l’on a pu découvrir et qui font vraiment froid dans le dos. En effet, cette dernière ne semble pas être très bien accueillie dans la vie familiale de Thierry, ou du mois de ses proches. C’est alors que la compagne de Thierry a pu reconnaître publiquement que cette situation était assez difficile à vivre pour elle, et qu’elle a pu penser à tout à ces moments-là…

Le cauchemar continue pour le couple qui est au plus mal…

Alors que Thierry a eu malheureusement un diagnostic difficile qui a montré qu’il était assez diabétique, ce dernier a eu besoin de suivre un régime assez strict, et on peut dire que le résultat a été assez net : il a perdu plus de 15 kg en un temps record. Mais surtout, après qu’un incendie ravageur ait fait perdre à Thierry tout son matériel, il se trouve que ce dernier a eu une agression assez impressionnante récemment. En effet, il aurait même été agressé par son voisin avec une hache : une situation horrible au quotidien que ne peut plus supporter sa compagne !