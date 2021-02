Anniversaire de Nabilla : Thomas Vergara lui offre un cadeau XXL et il est magnifique !

Ce n’est pas un sac à main qui fait le buzz sur les réseaux sociaux, mais un bouquet de fleurs. Ce dernier n’a pas une taille traditionnelle, il est même démesuré puisque la jeune femme révèle qu’il est composé de 1500 roses et elles sont rouges, la couleur de l’amour. Ce n’est pas un présent pour la Saint-Valentin qui approche à grands pas, mais un cadeau pour son anniversaire. Vous avez notamment pu découvrir la photo publiée pour ses 29 ans et Nabilla semble heureuse de sa nouvelle vie avec son petit garçon et son homme.

Une tenue sympathique pour Nabilla Vergara

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par Nabilla Vergara (@nabilla)



La femme de Thomas est très présente sur les réseaux sociaux et notamment Instagram ou encore SnapChat, elle n’hésite pas à partager sa vie en long et en travers. De ce fait, vous pouvez suivre ses nouvelles péripéties avec son petit garçon qui se déplace désormais très bien. Il arrive à prononcer quelques mots, dont le prénom du Jack Russel. Les internautes fondent devant ce petit garçon plein de vie qui fait bien sûr le bonheur de sa famille. Sur la fameuse photo, Nabilla Vergara pose avec une tenue blanche légèrement transparente. Elle est accompagnée d’un bustier avec quelques plumes.

Vous savez sans doute l’attrait de Nabilla pour les chaussures, elle dévoile donc des souliers blancs avec un grand talon qui allonge ses jambes .

. Elle tente de tenir dans ses bras le fameux bouquet composé de 1500 roses et ce cadeau XXL est vraiment incroyable.

Généralement, le buzz s’articule autour des cadeaux offerts par Thomas Vergara qui n’hésite pas à mettre les petits plats dans les grands pour combler sa belle.

Vous vous rappelez sans doute du succès rencontré par le sac Birkin que son homme avait réussi à dénicher, il était notamment orné de quelques diamants.

Même si le couple est parfois taclé par quelques critiques, il s’épanouit du côté de Dubaï, ils ont posé leurs valises depuis quelques années déjà.

Ils ne sont pas les seuls à plébisciter l’environnement de Dubaï, car de nombreuses stars du petit écran et de la télé-réalité ont décidé de quitter la France pour profiter de l’ambiance. La jeune femme est donc comblée avec son petit garçon et son mari.

Le quotidien de Nabilla sur Instagram

La jeune femme n’hésite pas à partager des photos de son couple, de son garçon tout en dévoilant le bonheur. De plus, son fils âgé d’un peu plus d’un an est incroyable, il fait clairement fondre de nombreuses personnes sur les réseaux sociaux. D’ailleurs, la maman a dévoilé un joli cliché, elle apparaît avec la fameuse tenue blanche et son fils porte un costume avec des souliers comme un grand garçon. Vous connaissez sans doute l’attrait du couple Vergara pour les tenues.

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par Nabilla Vergara (@nabilla)



Thomas n’hésite pas à présenter quelques vêtements dénichés sur les boutiques, il apprécient grandement la mode au même titre que Nabilla, qui opte pour des tenues réjouissantes pour son fils. Sur Instagram, vous pouvez donc suivre une partie de leur quotidien et vous aurez également d’anciens clichés notamment du petit garçon. Vous pourrez ainsi constater qu’il a vraiment grandi ces derniers mois. Dans tous les cas, si vous souhaitez suivre Nabilla Vergara, il faut se rendre sur SnapChat.

En effet, elle publie de nombreuses stories et même des codes si toutefois vous souhaitez profiter de quelques réductions. Ce n’est pas le seul business que la star a pu dévoiler, car elle possède aussi sa propre marque de produits de beauté.