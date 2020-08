Anthony Alcaraz (Princes de l’Amour) : il est impliqué dans une énorme bagarre à Cannes ! Vidéo choc !

Cette fois, c’est Anthony Alcaraz qui s’est donné en spectacle.

Être celui qui débute une bagarre ou être impliqué sans le vouloir n’est plus chose rare quand on a un certain tempérament ou quand on se retrouve dans une situation délicate.

Même pendant des vacances en famille ou en solo, cela pourrait arriver à tout individu lambda et même à une star. C’est en effet ce que montrent des vidéos et photos circulant actuellement sur internet, où l’on voit clairement Anthony Alcaraz en pleine dispute virulente au bord de la route.

Anthony Alcaraz : des vacances pas très relaxantes en fin de compte

Une scène assez délicate a été filmée à Cannes où Anthony Alcaraz avait prévu passer ses vacances. En effet, les fans de la star et certaines personnes qui étaient présentes sur les bords d’une route ont eu à voir l’acteur impliqué dans une bagarre.

L’ex de la belle Kellyn n’y est pas allé par quatre chemins pour essayer d’en découdre avec un homme dont l’identité reste pour l’heure inconnue.

Bien que le jeune acteur soit connu de ses fans pour son tempérament chaud, c’est bien là une des scènes assez choquantes auxquelles ils ont eu à assister récemment. On peut remarquer dans les vidéos circulant en boucle sur internet qu’il ne s’agissait pas d’une simple dispute.

Les deux hommes en seraient même venus aux mains pour régler leur différend si cela n’avait pu se régler autrement.

Un scénario fou lors de la dernière saison des Princes et Princesse de l’Amour impliquant le jeune acteur…

Être une star ne vous rendra certainement pas insensible. Il est vrai qu’en tenant compte du tempérament, il est possible de gérer autrement une situation qui aurait pu dégénérer.

Ce n’est certainement pas la première fois qu’on voit Anthony Alcaraz entrer dans une colère noire puisqu’il avait déjà fait preuve d’un tempérament plutôt particulier autrefois. En effet, le public de l’émission les ‘’10 couples parfaits’’ l’avait déjà vu vouloir en finir avec Adrien Laurent qui aurait flirté avec sa belle Kellyn dans la vraie vie. De plus, certains propos tenus par Kellyn auraient fortement vexé le jeune homme en son temps.

La star qui avait fait parler d’elle il y a quelque temps dans la dernière saison des ‘’Princes et Princesses de l’Amour’’ n’est apparemment pas juste un colérique derrière les écrans. Avec la récente altercation qui fait bruit actuellement, on pourrait penser à juste raison que Anthony Alcaraz est plutôt un personnage à fort tempérament.

Le candidat de télé-réalité et la belle Kellyn toujours au centre des débats

La dernière saison des ‘’Princes et Princesses de l’Amour’’ a vu Anthony Alcaraz procurer de forte sensation sur W9. Celui qui était dans le groupe des prétendants l’année passée a pu établir des liens avec la belle Kellyn.

Peu de temps après, les deux filaient le parfait amour jusqu’au moment où tout a basculé entre eux durant le confinement.

Aujourd’hui, les deux ex-tourtereaux font parler d’eux d’une assez différente manière de celle à laquelle ils avaient habitué leurs fans. Impossible de comprendre ces deux ex-amoureux qui finalement viennent marquer leur retour dans la nouvelle sortie des ‘’10 couples parfaits’’.

Cependant, Anthony Alcaraz a trouvé le moyen de faire parler de lui autrement avec les vidéos l’impliquant dans une forte dispute.

Après une période plus que difficile, l’acteur avait préféré mettre le cap sur Cannes pour ses vacances. Malheureusement, le beau jeune homme qui se voit au centre de certains événements déroutants n’est surement pas prêt de se relaxer comme prévu.