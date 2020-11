Anthony Colette (DALS) : il prend une décision radicale pour son avenir !

Danse avec les stars est l’un des programmes les plus regardés sur la première chaîne du pays. Alors qu’on a appris il y a quelques semaines que l’émission avait été reportée à cause de la pandémie du coronavirus, l’un des danseurs emblématiques prend une décision radicale.

Anthony Colette souhaite se concentrer sur d’autres choses que la danse

Anthony Colette est un danseur professionnel français qu’on ne présente plus. Spécialiste en danse latine et sportive, ce dernier a été finaliste en 2017, au championnat de France de danse après avoir été finaliste un an avant à la Coupe de France de danse sans oublier ses participations à l’échelle internationale. Rapidement repéré par TF1, le danseur de 25 ans a rejoint la célèbre émission, Danse avec les stars depuis 2017 lors de la septième saison. Depuis lors, Anthony Colette serait devenu l’un des personnages importants de ce programme. Ce dernier a été invité à s’exprimer sur les ondes de Sud Radio où il a annoncé ne plus vouloir consacrer son temps à la danse pour se concentrer sur d’autres projets.

Même si Anthony Colette a marqué positivement les téléspectateurs de DALS qui espéraient le revoir sur TF1 pour les prochaines éditions de cette émission, ce dernier aurait d’autres projets. Il y a quelques semaines, le célèbre danseur faisait son entrée dans le casting de la série Léo Mattei de Jean-Luc Reichmann. Il va également apparaître dans les prochains jours dans Alice Nevers sur la première chaîne française. Il jouera un rôle phare aux côtés d’Héloise Martin, d’où leur passage sur cette radio ce jeudi dans l’émission 10-12h Média présentée par Valérie Expert. L’ex-compagnon d’Iris Mittenaere a saisi cette occasion pour dévoiler ses futures activités. Alors qu’il a toujours participé aux émissions de danse, il souhaite désormais s’illustrer comme un comédien. Interrogé sur les séries télévisées qui ont été découvertes pendant la période du confinement, le danseur professionnel de 25 ans a plutôt tenu à préciser qu’il n’avait pas danser suffisamment cette année malgré son temps libre.

Voir cette publication sur Instagram 👀 . Bueno dimanche 🙅‍♂️ Une publication partagée par 𝐂𝐎𝐋𝐄𝐓𝐓𝐄 (@anthony_colette) le 6 Sept. 2020 à 7 :41 PDT

Anthony Colette bientôt comédien ?

Bien qu’il ne compte pas en dire plus pour l’instant, il a néanmoins parlé de la comédie. De son côté, la présentatrice de 10-12h Média a voulu en savoir davantage lorsqu’elle lui a demandé s’il allait devenir comédien pour jouer dans les films. Une interrogation à laquelle le danseur a répondu en affirmant que c’est effectivement ce qu’il compte désormais faire. Cette réaction a donc permis au chroniqueur de l’émission de Sud Radio de demander à Anthony Colette s’il allait arrêter de pratiquer la danse, notamment dans Danse avec les stars. Ses fans peuvent être rassurés car l’ex-compagnon de la Miss France 2016 ne compte pas abandonner la danse mais ne la pratiquera plus régulièrement.

Voir cette publication sur Instagram 😈➕👿 . @lisaa_cm 📸 @kiliwatch.paris Une publication partagée par 𝐂𝐎𝐋𝐄𝐓𝐓𝐄 (@anthony_colette) le 1 Juil. 2020 à 9 :00 PDT

Toutefois, cette annonce n’a pas laissé les téléspectateurs de DALS indifférents. Plusieurs seraient sans doute déçus si ce dernier ne prend pas part à la prochaine édition de l’émission de TF1 prévue pour le premier trimestre de l’année 2021. On espère néanmoins que Danse avec les stars ne subira pas un autre report après ce deuxième confinement. Il faut dire qu’Anthony Colette qui souhaite davantage enrichir sa carrière en devenant comédien, serait également épanoui dans sa vie sentimentale. En août dernier lors de ses vacances dans le sud de l’Hexagone, ce dernier avait posé aux côtés d’une mystérieuse jeune fille. Cela avait amené Télé Loisirs à l’interroger sur sa vie sentimentale mais ce dernier avait déclaré qu’il ne souhaitait plus faire des révélations sur sa vie privée. Quoi qu’il en soit, le danseur serait heureux aussi bien dans ses activités que dans sa relation avec cette inconnue.