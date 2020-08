Anthony Colette (Danse avec les stars) : « très épanoui », il publie une photo de son amoureuse !

Depuis qu’Anthony Colette a rompu avec la sublime Miss Univers Iris Mittenaere, il a comme qui dirait gardé une certaine discrétion à propos de sa situation amoureuse, du moins aux yeux des médias et de ses fans.

Anthony Collette lève le doute tout en restant très discret

Sans doute, le célèbre danseur de Danse avec les Stars attendait-il le parfait amour ou le bon moment pour montrer à nouveau sa vie amoureuse sous les feux des projecteurs. Alors, pourrait-on dire que la vedette de Danse avec les Stars a enfin trouvé son âme sœur ? Il se pourrait que ce soit le cas.

Anthony Colette en couple : Il s’affiche très complice avec sa chérie ! https://t.co/kJAYbTfJPm — NextPlz (@NextPlz_fr) August 20, 2020

Lorsqu’il a été invité par Télé-Loisirs pour une interview, Anthony Colette a révélé une information réjouissante à propos de sa situation amoureuse actuelle : « Vous savez, très honnêtement, je garde autant que possible une certaine discrétion quand il s’agit de ma vie amoureuse. Toutefois, je peux vous affirmer qu’aujourd’hui, je suis très épanoui ! » a-t-il dit avec un grand sourire aux lèvres.

Ce jour-là, Anthony Colette n’a pas donné plus d’information, laissant ainsi ses nombreux fans dans le doute avec des questions sans réponses. Cependant, c’est sur Instagram qu’il a apporté un élément de réponse pour confirmer que c’est du sérieux entre lui et cette personne encore mystérieuse pour qui il a craqué.

Alors qu’actuellement, Anthony profite de belles vacances dans le sud de la France, il s’est emparé de son compte Instagram pour publier une photo qu’il a prise en selfie dans un ascenseur en compagnie d’une femme, vraisemblablement son amoureuse. Cette dernière est accolée à lui, en posant gentiment sa main sur les abdos. Toutefois, Anthony n’a pas souhaité révéler l’identité de la mystérieuse inconnue. À la place du visage de cette dernière, on retrouve seulement un émoticône qui représente une reine. Puis, en bas de la photo, il y a un petit texte qui dit « Elle a l’air heureuse ».

Pour rappel, le mois de décembre de l’année dernière, Anthony Collette avait déjà parlé de sa situation amoureuse. Il disait entre autres, qu’il a définitivement mis une croix sur son histoire avec Iris Mittenaere et qu’il a ouvert une nouvelle page. Il disait même à cette époque qu’il a enfin trouvé celle qu’il cherchait et qui saurait combler le vide dans sa vie : « Elle n’est pas une célébrité. Je l’ai connu depuis que j’ai démarré l’émission. Nous nous sommes croisés plusieurs fois » disait-il lorsqu’il a été interrogé par les journalistes de Voici. Puis, quelques mois plus tard, il a affirmé qu’il s’entend très bien avec cette personne. Il a également ajouté qu’il y a énormément de choses qui lui plaisent chez elle et qu’ils ont beaucoup de points communs.

Le projet d’Anthony Colette qui lui tient à cœur

Si la vedette de Danse avec les Stars est épanouie en amour, côté programme, il a également de nouvelles perspectives.

En effet, étant donné le report de la prochaine saison de Danse avec les Stars, il a décidé de se lancer dans un nouveau projet : « Il s’agit d’une future plateforme vidéo qui permettra à tout le monde d’apprendre à danser, même en n’étant pas de fins connaisseurs des différents pas. C’est une grande première en France, et c’est avec une grande fierté que je lancerai ce programme à la rentrée. Ce sera un réel avantage pour toutes personnes qui souhaiteraient apprendre la danse en couple sans trop se compliquer la vie avec les différentes techniques » a-t-il dit au micro de Télé-Loisirs ce mardi 18 août dernier.