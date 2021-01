Anthony Colette : Le danseur professionnel fait des révélations surprenantes sur Iris Mittenaere, son ex-compagne !

Iris Mittenaere ne porte plus sa couronne d’ambassadrice de la beauté française ni celle de Miss Univers. Pourtant, son nom continue d’être très souvent mentionné dans la presse people pour avoir déjà été au cœur de plusieurs polémiques. Aujourd’hui, la jeune femme de 27 ans semble avoir retrouvé l’amour dans les bras de Diego El Glaoui, après sa séparation avec le danseur Anthony Colette. Lors d’une émission télévisée où ce dernier avait été invité, il est revenu sur certains détails de sa relation avec l’ancienne Miss France et ses propos ne sont pas très flatteurs. Des révélations qui sont très surprenantes et qui semblent montrer une Iris différente de celle que nous voyons sur les écrans.

Une courte relation

C’est le lundi 19 octobre dernier qu’Anthony Colette était l’invité du Jarry Show. Lors de cet échange, le danseur a évoqué son couple avec Iris Mittenaere l’ancienne Miss Univers. Si à l’époque de leur rencontre les deux avaient nié toute relation excédant le cadre professionnel, ils se sont très vite retrouvés submergés par la force des choses.

Les téléspectateurs ont remarqué la complicité qui naissait entre le binôme dans l’émission qui était diffusée sur TF1 et les rumeurs avaient commencé par circuler dans les rangs de leurs fans. Les choses étaient tellement évidentes pour les téléspectateurs puisque le duo qu’ils formaient avait été aperçu plus d’une fois, hors des plateaux de l’émission. Même s’ils formaient un beau couple, Iris Mittenaere et Anthony Colette ont fini par se séparer.

Quand Anthony Colette s’en prend à son ex

Sur les plateaux de Jarry Show, le jeune homme de 25 ans a fait quelques confidences sur le caractère de son ex-compagne. Pendant la compétition en 2018, Anthony Colette avait trois partenaires de danse : Joy Esther, Iris Mittenaere et Elsa Esnoult. Lorsque Jarry demanda au danseur de comparer ses trois danseuses, le jeune homme a répondu que son ex était la plus ‘’chiante’’. Il faut dire que personne ne s’attendait à ce qu’il fasse de telles déclarations.

L’ex-petit ami d’Iris Mittenaere a expliqué ses propos en évoquant la difficulté des séances d’entraînement. À force de se lever très tôt tous les jours, de danser toute la journée, de donner des interviews et de participer à des primes, la fatigue s’installait au bout de trois semaines et cela rendait l’atmosphère très tendue, notamment entre Iris et Anthony. Il en résultait parfois des disputes qui devenaient un peu trop récurrentes à cause du fait qu’ils étaient proches.

Le jeune homme a également fait une autre déclaration sur son passé avec l’ancienne reine de beauté. Alors que les fans soupçonnaient déjà une relation amoureuse, Anthony Collette affirme qu’ils s’étaient déjà mis ensemble dès les premiers primes de l’émission.

Anthony Colette amoureux de celle dont le nom commence par G !

Si le jeune homme a fait ses révélations sur son couple avec la Miss, il reconnaît tout de même qu’elle était la plus douée de toutes ses partenaires de danse. Même s’ils se sont séparés, les deux ex-conjoints entretiennent de bonnes relations. Anthony Colette a également expliqué à Jarry que cette séparation était due au fait que leurs objectifs de vie n’étaient pas compatibles.

Iris est aujourd’hui en couple avec Diego El Glaoui et Anthony Colette de son côté semble aussi avoir rencontré une femme dont il est amoureux. Il a d’ailleurs mentionné cette dernière en précisant que son nom commençait par la lettre G. On attend donc de voir qui est l’heureuse élue… suspense, suspense toujours du suspense avec Anthony !