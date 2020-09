Anthony Colette devient acteur dans une série à succès de TF1 aux cotés de Jean-Luc Reichmann !

Âgé de 25 ans, l’ancien candidat de Danse avec les stars est devenu un nouvel acteur de la série faisant ainsi le bonheur des amateurs de cette chaine de télé. La nouvelle saison de Léo Mattei qui était très attendue des fans, a été appréciée par les téléspectateurs d’autant plus que ces derniers ont été surpris de découvrir l’entrée en scène d’Anthony Colette.

Un nouveau visage aux côtés de Jean-Luc Reichmann dans Léo Mattei

S’il fait le bonheur de ses fans en présentant la célèbre émission Les 12 coups de midi, Jean-Luc Reichmann s’illustre aussi comme un acteur talentueux. Dans la nouvelle série de TF1 où le mari de Nathalie Lecoultre interprète le personnage d’un commandant de police, un nouvel acteur s’invite sur scène.

Jean-Luc Reichmann dont l’expérience n’est plus à démontrer, n’éprouve pas de difficulté à jouer les rôles qui lui sont assignés. Dans sa série Léo Mattei, l’acteur de Nocturna est un commandant à la tête d’une unité dans une brigade de mineurs. Un rôle qui lui va bien au regard de sa sensibilité pour la protection de l’enfance. Depuis 2013, date à laquelle cette série a été diffusée pour la première, elle connaît un grand succès. Les derniers épisodes de la saison 7 avaient été diffusés avant le confinement ne laissant pas entrevoir une continuité de la série. De retour sur le petit écran avec plusieurs surprises, les fans de Léo Mattei sont ravis de retrouver leur programme favori.

Jean-Luc Reichmann partage un cliché avec Anthony Colette

C’était en août dernier sur le plateau de son émission Les 12 coups de midi que l’acteur de Le monde est petit avait annoncé la huitième saison de Léo Mattei qui comportera six épisodes. Toutefois, le mari de Nathalie Lecoultre aurait décidé de garder secret l’information selon laquelle un nouveau personnage devait faire son entrée. Ce lundi, les abonnés de la page Instagram de l’animateur de TF1 ont découvert un cliché où ce dernier a posé avec Anthony Colette. C’est une photo qu’il aurait prise lors du tournage de la série. Il a écrit un message de bienvenue au célèbre visage de Danse avec les stars. Ce bref message consistait sans doute à confirmer la participation de l’ex-compagnon d’Iris Mittenaere à cette prochaine saison. C’est une occasion pour les fans du jeune danseur de 25 ans de le retrouver à la télé.

Les téléspectateurs de TF1 n’ont pas manqué de donner leurs avis par rapport à ce nouvel acteur de la fiction. Connu pour son talent de danseur, les internautes souhaitent qu’il soit à la hauteur du rôle qui lui a été attribué. Ces derniers sont impatients de retrouver leur série avec le duo Jean-Luc Reichmann et Anthony Colette. Alors que les amateurs de Danse avec les stars ne savent pas toujours ce qu’il en est de la saison 11 de cette émission, Anthony Colette passe à autre chose. Il avait fait une sortie en mars dernier où il souhaitait avoir plus d’informations sur la prochaine saison. Danse avec les stars, tout comme la plupart d’autres programmes télé, avait été suspendu à cause du coronavirus d’autant plus que danser nécessite un contact physique mettant en mal le respect des mesures de distanciation prônées par le gouvernement.

Anthony Colette a été finaliste lors du championnat de France de danse en 2017 avant de rejoindre Danse avec les stars. Contrairement à ce que certains peuvent penser, la notoriété de ce professionnel de la danse va au-delà des frontières d’autant plus qu’il a également été finaliste de Rising Star.