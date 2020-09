Anthony Colette fait d’énormes confidences sur la prochaine saison de Danse avec les stars qui commence bientôt !

Son tournage a dû être interrompu à cause de la pandémie qui sévit actuellement. Anthony Colette, un danseur star, se confie sur le retour de l’émission.

Une interruption brutale de l’émission mais nécessaire !

L’émission « Danse avec les stars » a été diffusée pour la première fois le 12 février 2011. Elle rassemble une multitude de célébrités et de danseurs professionnels. Le but de l’émission est d’abord le divertissement. Aussi, il s’agit de connaitre la meilleure star danseuse. Le principe du jeu est simple. Les danseurs et les célébrités forment des couples de danseur. Puis après, chaque couple devra faire de son mieux pour se démarquer. Ce programme Tv est apprécié de beaucoup de téléspectateurs, pour preuve, sur internet, plus de 79% des utilisateurs de Google ont affirmé aimer l’émission.

Cependant, les producteurs ont été contraints de suspendre l’émission. Dès l’avènement du Covid-19, la chaîne télé TF1 a immédiatement arrêté la diffusion de l’édition suivante. La raison est toute simple : le respect des gestes barrières. La réalisation de l’émission demande la combinaison de l’effort de plus d’une centaine de personnes. Aussi près de 2000 téléspectateurs viennent suivre le spectacle. Il faut aussi dire que les danseurs doivent se tenir à moins d’un mètre pour danser. Tous ses paramètres ont forcé la suspension de l’émission

Anthony Colette parle de l’émission

Anthony Colette est l’un des danseurs de l’émission. Il est bien connu pour son talent et sa chevelure particulière. Il incarne une figure emblématique de la célèbre émission. Interviewé par le magazine Télé-Loisirs, Anthony donne ses impressions et déroulement des préparatifs. Le danseur et professeur de danse fait également des révélations par rapport à lui et l’émission télé. En effet, il a affirmé se sentir « bizarre » au vu de son inactivité. Habituellement, il est déjà en phase préparatoire avec une personnalité.

Cependant, le report de la prochaine édition lui est favorable. Il profitera de ce temps pour faire une nouvelle expérience. Il a reçu une proposition pour s’essayer dans le monde de la comédie. Une nouvelle opportunité que le jeune danseur est impatient de saisir. Pour ce qui est de la date de redémarrage de « Danse avec les stars », il a été vague. Anthony Colette a juste donné une période. Cette période s’étale entre février et Mars 2021. Il faudra donc un peu plus de patience aux téléspectateurs pour revoir l’émission à l’écran.

Casting et port de masque, Anthony se prononce !

Selon le danseur star, le casting des stars est à un niveau non négligeable. Il reste peu de choses à faire afin de boucler la liste des participants. Cependant, il n’y a eu aucune annonce sur les stars retenues. Cette confidentialité s’applique aussi pour les danseurs. Ils ne sont pas tenus au courant de la sélection faite. Anthony était en charge d’effectuer le casting de certaines stars avant le confinement. Il a pu réaliser certaines auditions mais pas toutes. Mais pour la continuité après le déconfinement, il n’a plus été sollicité. Pour lui une autre méthode de sélection a été adoptée.

Pour Anthony, le port de masque lors de la prochaine édition l’embêterait. Il avoue ne pas s’imaginer faire une danse en ayant un masque. Il pense que cela n’aurait pas de sens au point de « dénaturer » la règle d’or de la danse. Cependant, s’il se voit se l’imposer, il s’y conformerait. En outre, il a parlé de ses cheveux qui lui valent le surnom d’« Anthony Bouclette». Un surnom qui le fait rire mais qu’il n’aime pas trop pour autant.