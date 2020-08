Anthony Colette poste une photo torse nu sur Instagram et affole le web ! Découvrez la photo !

Le danseur qui fait chavirer les cœurs et les corps chaque saison depuis 4 ans dans l’émission Danse avec les Stars, s’est montré sans t-shirt pour faire plaisir à ses nombreux fans sur son compte Instagram.

Le jeune danseur titulaire de DALS, dans laquelle il a notamment dansé avec Iris Mittenaere, Miss France et Miss Univers 2016 (avec qui il a eu une relation aujourd’hui terminée), fait monter le mercure sur internet et pourrait bien voler la vedette à ses futures partenaires dans la prochaine saison de l’émission, qui a été malheureusement repoussé à cause de la crise sanitaire du Coronavirus.

Une photo pour faire tourner les têtes

Avec plus de 242000 abonnés, Anthony Colette est une vraie célébrité autant à la télé que sur Instagram. Et c’est avec une photo qu’il a retourné la tête de nombreux de ses fans fidèles. Chaque semaine, il met en ligne une photo de lui pour maintenir le contact avec son public, malgré la distance.

Et vu le succès qu’il obtient avec ce rendez-vous hebdomadaire, il n’a pas à hésiter ! Une publication a plus de 23900 likes, un compteur qui continue encore et toujours de grimper. Comme la température sur le thermomètre, un rapport ? Ne nous avançons pas trop…

En plus de son corps, Anthony aime aussi donner des conseils et des pas de danse à faire au public. Durant le confinement de ce printemps, il a notamment mis en ligne une courte vidéo, comme d’autres danseurs et danseuses de DALS. Une vidéo où il dévoile une série de pas de danse à apprendre chez soi, pour s’occuper entre ses quatre murs, sur le hit Physical de Dua Lipa.

Une générosité qui prouve encore son attachement au public, mais qui montre aussi le travail de ce jeune danseur de talent !

Les résultats d’une vie de danseur

Ce corps de rêve n’est pas dû au hasard ou à la chance, mais a un investissement personnel et physique conséquent. À seulement 25 ans, le natif d’Avignon a déjà plus de 7 ans de carrière derrière lui. Spécialisé dans les danses latines et sportives, il doit s’investir énormément pour maintenir un entrainement physique constant et extrêmement dense, afin de rester à un niveau professionnel et au meilleur de sa forme.

Un travail quotidien qui montre des résultats effectifs autant dans ses pas de danse que sur son corps sculpté. Et même dans le monde des danseurs professionnels, Anthony Colette fait partie de ceux qui sont les plus musclés, une fierté personnelle qu’il aime donc montrer au public.

Avant d’être une star montante de DALS, Anthony Colette a participé à des compétitions de danse au niveau national. Il a déjà brillé dans ces compétitions, et s’est classé sur les podiums des Championnats de France de Danse Latine entre 2016 et 2017. Professionnel reconnu loin des caméras, il a parfaitement réussi sa transition vers le petit écran, pour s’imposer naturellement au fil des années comme un vrai aimant a audience pour le blockbuster de TF1 !

Pour revoir les incontestables talents de danseur d’Anthony Colette sur votre télévision, il faudra prendre son mal en patience puisque la nouvelle saison de Danse avec les Stars n’est pas prévue avant mars 2021, évidemment toujours sur TF1. Mais comme vous avez pu le voir, le danseur est extrêmement actif sur les réseaux sociaux et ne laisse pas tomber son public en cette période moins festive !