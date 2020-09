Anthony Delon et Sveva Alviti : très amoureux, les deux tourtereaux s’affichent à la Mostra de Venise !

Anthony Delon et sa compagne semblent vivre un conte de fées. Depuis plus d’un an qu’ils sont ensemble, le couple s’est toujours montré très affectueux et proche l’un de l’autre. De toute évidence il y a de l’amour dans l’air, et c’est leur dernière apparition en public lors du Festival de la Mostra de Venise qui le confirmera une fois encore. Les deux amoureux sont venus à bord d’un luxueux vaporetto et ne se sont pas dérangés pour poser devant les photographes. Il était impossible de ne pas remarquer leur arrivée, tellement ils attirent les regards.

Un couple parfaitement assorti

Avec la crise sanitaire actuelle, les grands évènements se font de plus en plus rares. Le Festival de la Mostra de Venise fut donc le premier à avoir eu lieu après le confinement. Cet évènement rassemble les plus illustres personnalités du monde du cinéma. La date du 2 septembre 2020 a lancé la course au fameux prix du Lion D’Or.

Le jury de cette année sera présidé par l’Australienne Cate Blanchett. Si plusieurs célébrités étaient présentes sur les lieux, l’arrivée d’Anthony Delon et sa compagne a certainement fait mouche et tout le monde en parle. Ils se sont mis sur leur 31. La ravissante Sveva Alviti était habillée en Valentino avec des chaussures de la marque Roger Vivier.

Les deux amoureux ont pris du plaisir à poser devant les photographes et affichaient la complicité qu’on leur connait depuis plus d’un an. La comédienne est déjà une habituée de la Mostra de Venise. On se souvient encore qu’elle y est déjà venue plusieurs fois durant les années précédentes, notamment en 2019, 2018, 2016 et 2011.

Si l’arrivée des deux acteurs était des plus remarqués, le sourire qu’ils affichaient montrait à quel point ils étaient ravis de faire à nouveau cette expérience. Ils ont d’ailleurs fait quelques déclarations au sujet de cet évènement. L’acteur de 55 ans affirme qu’il est très content de participer à la 77e édition du festival du film de Venise. Il ajoute également qu’il est certain que cet évènement sera mémorable.

De son côté, Sveva Alviti sa compagne, semblait également se réjouir. Ses déclarations ne laissaient aucun doute. La comédienne italienne de 36 ans a raconté qu’elle trouvait très spéciale la Mostra de Venise et en particulier cette année. Elle révèle également sa joie d’être présente une fois de plus.

Des mesures bien particulières pour le bon déroulement de l’évènement

Avec la pandémie du coronavirus qui sévit actuellement, plus rien ne peut être laissé au hasard. Il serait certainement fâcheux qu’il y ait une contamination lors de ce Festival. Cela aurait sans doute créé un véritable scandale. Toutefois, les propos du directeur de la Mostra rassurent les uns et les autres quant aux dispositions mises en place.

Il affirme que toutes les mesures ont été prises pour que le Festival du film de Venise se déroule sans incident. Il s’agit notamment de l’utilisation de caméras thermiques, de masque de protection ainsi que la mise en place d’un haut mur gris dont le but est d’empêcher les attroupements autour du tapis rouge.

Pour Alberto Barbera, les salles de cinéma devraient rouvrir leurs portes. Il a enchaîné en ajoutant que l’expérience n’est pas la même en regardant des films en streaming. Cette déclaration a été bien vue par de nombreux acteurs du monde du cinéma.