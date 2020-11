Anthony Martial de nouveau rattrapé par son passé : une femme le menace de dévoiler des photos compromettantes !

En couple avec l’ancienne candidate de téléréalité Mélanie Da Cruz, le célèbre footballeur français Anthony Martial vit une véritable histoire d’amour avec la star de Secret Story 9. Après plusieurs épreuves qu’aurait connu leur couple, les deux tourtereaux sont de plus en plus discrets sur leur vie privée.

Anthony Martial victime de chantage après avoir envoyé des photos compromettantes à une femme

Après avoir fait l’objet de chantage sur les réseaux sociaux, l’attaquant de Manchester United a décidé de porter plainte. La femme en question serait un mannequin qui menace de rendre public plusieurs photos compromettantes d’Anthony Martial. Accompagné de son épouse, le footballeur professionnel a comparu devant la justice ce 16 octobre 2020. Il faut dire que cette situation remonte à plusieurs mois car c’est depuis plus d’un an que le père de Peyton et Swan avait déposé sa plainte. C’était au tribunal de Nancy que ladite femme a été présentée devant la justice. En effet, Anthony Martial aurait entretenu virtuellement une relation avec ce supposé mannequin entre 2018 et 2019. S’étant bâti une relation de confiance, les deux s’envoyaient naturellement des messages et des photos.

Pour se défendre, cette femme que l’international français avait rencontrée sur Instagram a révélé que c’est Anthony qui l’avait contacté comme l’explique le journal L’Est Républicain. Elle a d’ailleurs dévoilé qu’il s’agissait d’une vraie relation et qu’elle aimait le compagnon de celle qui a récemment fait son retour dans les Marseillais. Toutefois, les choses auraient pris une autre direction en mars 2019 alors que l’attaquant français avait décidé de mettre un terme à tout ça. De son côté, la femme qui affirme avoir été trahi par le mari de Mélanie Da Cruz après que ce dernier lui ait fait de nombreuses promesses, avait donc entrepris de le faire chanter d’autant plus qu’elle affirme être consciente qu’il ne se passerait plus rien entre eux.

La décision de la justice sur cette affaire

Anthony Martial avait décidé de porter plainte contre cette dénommée Myriam. Il avait également dévoilé le message de menace envoyé par cette femme. De son côté, la défense du faux mannequin estime que ce SMS ne constitut pas une preuve solide d’autant plus que son avocat dit que ce message ne contient aucune date et ne révèle non plus son expéditeur. Le footballeur avait même essayé d’acheter en vain le silence de Myriam en 2019 en lui proposant une somme de 25 000 euros.

De son côté, la justice considère le message envoyé par Myriam comme une preuve de chantage et a tranché l’affaire en l’inculpant d’un emprisonnement de six mois avec sursis. Se présentant comme un mannequin qui résidait en région parisienne, cette dernière serait une sans emploi qui habite à Jarville. Visiblement, Anthony Martial n’était pas sa seule cible d’autant plus que les policiers ont retrouvé plusieurs bijoux et vêtements de valeur dans son domicile et elle a affirmé les avoir reçus d’un basketteur et d’un autre footballeur. Toutefois, le plaignant et l’accusé devront encore attendre jusqu’au 20 novembre pour que la décision du tribunal soit rendue.

Anthony Martial et Mélanie Da Cruz sont désormais unis plus que jamais après plusieurs rumeurs sur leur séparation. La candidate de la téléréalité avait d’ailleurs mis un terme à ces rumeurs en août dernier. Après la publication d’une vidéo d’elle avec son compagnon, Peyton et leur fils Swan, dans la story du blogueur Agababe, les fans du footballeur et de la candidate de la saison 5 des Marseillais étaient rassurés de savoir que les deux étaient toujours ensemble. Les deux tourtereaux forment désormais un duo de choc pour faire face à toutes les adversités susceptibles d’ébranler leur couple.