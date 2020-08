Anthony Martial : Il adresse un message touchant à Mélanie Da Cruz !

Le message qui estompe les rumeurs sur une possible séparation entre Anthony Martial et Mélanie

Bien que Mélanie, l’ancienne candidate de la téléréalité Secret Story 9 avait présenté une bague sur le plateau de TPMP comme preuve de son mariage avec Anthony Martial, la plupart de leurs fans émettent encore quelques doutes. Même si plusieurs n’en croient pas encore, il n’en demeure pas moins que les deux stars se sont effectivement mariées car elle a publié récemment les photos de la cérémonie. Ce mariage, qui s’est passé dans la stricte intimité et qui semblait cacher des secrets, vient d’infirmer les rumeurs qui faisait croire que la relation courait un grand danger. Elle a partagé sur son compte Snapchat, un message qu’elle aurait reçu de son amoureux.

On a assisté ces derniers mois à de nombreuses rumeurs qui affirmaient que le mari de Mélanie Da Cruz était infidèle. Cependant, le message que lui a envoyé son mari dévoile le contraire et on peut voir comment la jeune femme nage dans le bonheur. En tant que footballeur professionnel, Anthony Martial est extrêmement aimé et même courtisé, ce qui est le quotidien de la plupart des stars du ballon rond. C’est une preuve de plus que le jeune homme de 24 ans reste un mari qui accorde beaucoup d’attention à son épouse.

Anthony Martial envoie un message de tendresse à sa dulcinée

Alors que Mélanie Da Cruz essaye de profiter pleinement de ses vacances après le tournage du cross, elle reçoit ce message d’affection et d’amour se son compagnon. La jeune femme est très active sur la toile depuis quelque temps et n’a pas hésité à le partager avec sa communauté. Elle poste régulièrement des photos de sa vie au quotidien et ce magnifique message d’Anthony arrive au bon moment. On dirait que le footballeur vient de lui faire un des plus beaux cadeaux qu’il soit ce d’autant plus qu’il a accompagné ces mots d’un joli bouquet de fleurs. Très surpris par ce post, plusieurs internautes se sont chargés de relayer cette image et cela a créé un véritable buzz sur la toile. Le plus important pour la jeune candidate de 29 ans est que ce message aidera à faire taire les rumeurs de tromperies de son mari.

Alors que la belle blonde est enceinte de son deuxième enfant, le message d’Anthony Martial vient davantage renforcer les liens au sein de la merveilleuse famille. Cela mettra sans doute, définitivement fin aux rumeurs d’une probable rupture entre les deux amoureux. Dans sa déclaration d’amour, le footballeur écrit « je t’aime. Swan et Toto ». On peut voir la sincérité que ce message laisse transparaitre. Il a tout simplement voulu exprimer l’amour qui bouillonne dans son cœur pour la jeune femme.

Un couple uni plus que jamais

Contrairement à ce que certaines personnes pensaient, Mélanie n’aurait pas pris part au tournage des Marseillais vs le reste du monde pour masquer le probable échec de son couple. Les deux amoureux sont désormais heureux ensemble et unis plus que jamais. L’on peut imaginer leur rentrée qui n’échappera certainement pas aux médias. Dans le but de faire taire les mauvaises langues, il faut dire que la jolie blonde a décidé de répondre désormais à ses détracteurs sur les réseaux sociaux bien qu’elle le fasse avec beaucoup de finesse. C’est une forme de révolte pour la jeune dame qui a été longtemps l’objet de nombreuses critiques sur la toile par rapport à cette histoire avec Anthony Martial. Toutefois, les fans de Mélanie n’ont pas hésité à la féliciter avec des messages touchants. La plupart pensent qu’elle est désormais considérée comme une femme sage et accomplie.