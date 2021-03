Anti-âge : voici pourquoi vous devez impérativement arrêter le sucre, les conséquences sur la peau sont nombreuses

Personne ne peut le nier aujourd’hui et ce n’est pas un hasard si par ailleurs les sérums anti-rides font de plus en plus parler d’eux dans la presse, sur les réseaux sociaux, et dans les forums spécialisés : on ne supporte plus de paraître plus vieux que l’on ne paraît au bout d’un certain temps. Que cela concerne les hommes ou les femmes, c’est à ce jour une réalité que personne ne peut contrer, c’est une évidence !

Pourtant, sans le vouloir, nous réalisons parfois des erreurs assez tragiques pour notre santé qui nous empêchent de paraître plus jeune avec le temps. Et malheureusement, les conséquences peuvent être complètement catastrophiques si vous ne faites pas le nécessaire dès aujourd’hui pour votre santé. Si tout le monde adore manger du sucre, il faut savoir que ce n’est pas toujours le meilleur aliment pour votre peau…

Pourquoi le sucre est mauvais pour la peau : la réponse d’une experte en la matière qui raconte tout sans tabou !

Bien souvent, nous avons tendance à associer le sucre à l’apparition de l’acné, et notamment du vieillissement cutané. Il faut dire qu’avec le glucose qui se fixe sur les fibres de collagène et d’élastine, cela peut effectivement avoir des effets sur votre peau et non des moindres : cela vous fait perdre de l’élasticité et de la tonicité. Par conséquent, cela forme des rides !

Dans la pratique, cela est toutefois bien plus compliqué que cela, comme on a pu le lire notamment dans une intervention de Valérie Espinasse, une micronutritionniste qui n’hésite pas à parler de ce problème. Comme vous pourrez le constater en lisant les différentes études, de plus en plus de français sont malheureusement concernés par des problèmes d’obésité car ils mangent beaucoup trop de produits sucrés.

Les effets sont assez importants sur le poids, mais ils sont également très mauvais pour votre peau et par conséquent vous devriez rapidement arrêter de surconsommer du sucre ! Mais heureusement, en réalisant quelques études et en lisant un conseil de cette nutritionniste qui ne mâche pas ses mots dans ces déclarations, il est facile de limiter le processus de vieillissement de la peau, bien qu’avec le temps cela soit bel et bien inévitable.

Le sucre vous fait paraître beaucoup plus vieux que vous l’êtes, voici nos conseils pour pouvoir résoudre ce problème !

Heureusement, si vous souhaitez ralentir le vieillissement de la peau, il existe des méthodes drastiques que vous pourriez mettre en oeuvre dès aujourd’hui. En réalité, ce n’est pas très compliqué et vous n’aurez même pas besoin d’acheter des centaines d’euros de produits de beauté, tout est une question d’alimentation :

manger des aliments crus, dans la mesure du possible

si ce n’est pas possible, optez pour des cuissons moins importantes que d’habitude, quitte à devoir manger de la viande bleue ou saignante

pour les aliments qui doivent être cuits, choisissez un processus de cuisson lent ou bien à vapeur

buvez enfin beaucoup, beaucoup d’eau pour vous hydrater !

Enfin, il est à noter qu’aucun aliment en particulier n’est plus privilégié qu’un autre, tant que vous ne vous ruez pas sur des produits sucrés et industriels. En effet, ils sont catastrophiques pour la santé mais également pour votre peau, et les premiers résultats devraient se faire ressentir rapidement sur votre peau et sur la balance !