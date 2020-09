Apple : la keynote aura lieu ce soir ! Quelles sont les nouveautés attendues ? Découvrez les dans cet article !

Tous ceux qui ont hâte de découvrir les nouveautés de la marque Apple et par la même occasion le nouvel iPhone 12, seront contents de savoir que la keynote d’Apple 2020 se tiendra aujourd’hui !

Beaucoup de retard qui laissent planer le suspense

La keynote d’Apple est un grand rendez-vous, qui se déroule chaque année depuis environ 10 ans. C’est une rencontre High Tech au cours de laquelle la maison Apple présente ses nouveautés, mais surtout, c’est à cette occasion que l’on découvre pour la 1ère fois, les nouveaux modèles iPhone.

Cette année 2020, la situation est particulière, et les incertitudes sont au rendez-vous. Pour cause, il y a eu des retards de production, et plusieurs rumeurs affirment qu’Apple ne pourrait pas présenter de nouveaux smartphones, cette fois-ci.

Il faut dire que la marque à la pomme est très attendue sur ce point, surtout qu’elle devait normalement révéler ses iPhone 12. De ce que l’on sait, il y en aurait 3 gammes, avec 2 tailles différentes.

Il y a donc du suspense dans l’air, et c’est la keynote de ce soir qui apportera un grand nombre de réponses. Des annonces sont attendues de la marque, concernant une série de produits hors iPhone.

Toutefois, même si plusieurs personnes s’attendent à ce qu’il n’y ait pas d’iPhone 12 cette année, il est certain que l’entreprise subira de vives critiques si jamais cela s’avérait. Dans le même temps, la société de Tim Cook pourrait réaliser un exploit marketing en réussissant contre toute attente à sortir ses iPhone 12. Le moins qu’on puisse dire, cela fera taire les critiques pendant un moment…

Les détails de la keynote 2020

C’est officiel, la date de la 1ère keynote 2020 a été fixée et c’est bien ce mardi 15 septembre 2020 que les amoureux des produits iPhone pourront découvrir les nouveautés de la maison. Aussi, environ un mois plus tard, en octobre, il pourrait y avoir également une autre keynote. Cette 2e keynote d’Apple aurait pour but de pallier aux retards de production et de conception auxquels la firme a dû faire face, en raison de la crise sanitaire actuelle.

Il est fort probable que ce soit lors de la 2e keynote d’Apple qu’il y aurait la présentation de nouveaux smartphones, et donc des iPhone 12. Pour ce qui est de la 1ère keynote 2020, elle sera diffusée en ligne à 10h, heure californienne, et à 19h heure française.

Possible de suivre la keynote en ligne ?

Les personnes intéressées pourront suivre l’événement en direct soit sur Apple TV, ou soit sur le site officiel de la marque. Ils pourront assister à la présentation de toutes les nouveautés en matière d’innovations et de produits d’Apple.

Autre canal de diffusion, l’on pourrait également avoir la possibilité de suivre la Keynote sur YouTube mais aussi sur la plateforme vidéo du grand rival d’Apple, à savoir Google. En effet comme on le sait tous, depuis 2019, la marque à la pomme s’autorise à y transmettre ses vidéos officielles.

Par ailleurs, ce qui semble être certain, c’est que l’on pourra voir 2 nouvelles versions de la montre connectée d’Apple, qui seront renforcées de quelques innovations intéressantes. Il y aura également une nouvelle enceinte connectée et un nouvel iPad Air.

Il s’agirait là de l’iPad Air 4, une tablette avec un écran Retina de 11 pouces. Si les rumeurs s’avèrent justes et qu’il n’y ait pas d’iPhone à la 1ère keynote d’Apple, il se pourrait qu’on découvre quand même 4 versions différentes d’iPhone 12.

Cela pourrait être comme lors de la présentation de l’iPhone 11, ainsi l’on aura une version standard, un iPhone 12 Max, un iPhone 12 Pro et un autre 12 Pro Max. Le fait que cela ait marché pour l’iPhone 11, pourrait amener la marque à renouveler l’expérience… comme on le dit chez nos amis anglais, wait and see !