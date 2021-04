Appliquer l’autobronzant sans les traces : c’est possible grâce à ces techniques incroyables !

Pour ne pas vous promener sur la plage en ayant la couleur d’un comprimé anti-douleur, l’autobronzant peut être très efficace. Par contre, l’application peut être cauchemardesque dans certains cas de figure puisque les traces sont forcément nombreuses. Grâce à Femina, vous aurez enfin des astuces qui portent leurs fruits. Cela vous permettra d’avoir un teint bronzé sans les inconvénients et cela vous évite aussi d’avoir recours aux UV.

Le Top 3 des astuces pour appliquer l’autobronzant

Comme vous le savez, les UV peuvent être nocifs pour votre santé puisque l’exposition intense et régulière peut avoir des conséquences sur votre peau. Certaines études auraient par exemple montré que les cancers se développaient plus facilement. C’est aussi pour cette raison que vous devez impérativement vous protéger lorsque vous vous retrouvez sur la plage pour que les UV ne viennent pas perturber les cellules.

Avant d’utiliser l’autobronzant, il faut enlever toutes les impuretés pour que l’application soit homogène. Le gommage sera alors indispensable pour avoir une peau douce. Que ce soit les mains ou l’ensemble du corps, vous devez choisir une lotion hydratante pour que l’absorption soit homogène sur l’ensemble de la peau. La lotion est plus facile à utiliser que la crème. L’autobronzant doit être appliqué avec un gant adapté, oubliez les mains puisqu’elles favoriseront forcément les traces.

Il y a même une petite astuce supplémentaire à ne pas négliger, car l’autobronzant doit être appliqué avec des cercles. Il ne faut pas avoir un mouvement rectiligne, c’est aussi la pire technique pour laisser des traces. Massez légèrement la peau en réalisant de petits cercles tout en utilisant le gant prévu pour cet autobronzant. Selon le site, il est préférable d’utiliser un gant avec des fibres dont la texture se rapproche du velours. Cela évite d’étaler le produit en laissant des traces disgracieuses.

Sachez que s’il n’est pas uniforme sur l’ensemble du corps, vous aurez des traces disgracieuses qu’il sera impossible à enlever. Il faudra attendre qu’elles s’estompent au fil du temps. Si vous avez des doutes, vous pouvez demander des conseils à un professionnel ou encore suivre des tutoriels présents sur YouTube, vous aurez clairement des conseils pertinents.

Comment appliquer l’autobronzant sur les mains ?

Si certaines zones sont masquées, ce n’est pas le cas des mains. Vous devez donc appliquer le produit comme si vous bronziez naturellement. Vous savez bien sûr que le dessous des pieds et des mains ne bronzent pas, il ne faut donc pas appliquer d’autobronzant. C’est aussi pour cette raison que l’usage d’un gant est indispensable pour ne pas colorer cette partie de votre corps. Dans le cas contraire, vous n’aurez pas du tout un rendu naturel, ce qui serait dommage. Choisissez aussi un autobronzant dont la couleur n’est pas trop prononcée surtout si vous êtes novice dans ce domaine.

Dans un institut de beauté, il est possible d’avoir des douches pour bronzer avec des produits sans le côté nocif de l’exposition au soleil ou encore des UV. Évitez également l’arrière des articulations ou encore l’intérieur du coude toujours pour conserver un maximum de naturel. Lorsque vous avez appliqué l’autobronzant, suivez les préconisations du fabricant pour que le côté doré et bronzé puisse perdurer. De ce fait, pensez à bien hydrater votre peau avec une crème pour les mains et un lait pour le corps. En ce qui concerne l’achat de ce produit, plusieurs références sont possibles puisque vous avez des marques proposées par les centres commerciaux, dans des instituts de beauté ou encore des enseignes de cosmétiques comme Sephora.