Apprenez à reconnaître les signes d’une poussée dentaire chez votre bébé!

Avant qu’elle n’apparaisse, la dent qui pousse va provoquer une inflammation des gencives. Ce processus s’accompagne de nombreux symptômes, quipeuvent varier d’un bébé à l’autre. Voire même d’une dent à l’autre ! Parmi les symptômes qui ne trompent pas, voici ceux qui doivent vous faire penser à une poussée dentaire.

Qu’est-ce qu’une poussée dentaire ?

Les poussées dentaires sont le moment où les premières dents appelées aussi « dents primaires » ou « dents de lait », commencent à se mettre en place dans la bouche de l’enfant. Les dents se forment à l’intérieur des os des mâchoires, et en sortent. Elles traversent ensuite la gencive, puis apparaissent dans la bouche de l’enfant. La 1re dent fait généralement son apparition avant le sixième mois, mais la percée peut être plus précoce ou plus tardive.

Une quantité excessive de bave

Votre bébé salive et bave plus qu’à son habitude. Cette salivation abondante est importante, car elle garde sa bouche hydratée et permet à la gencive d’être protégée lors de la poussée. Il n’est d’ailleurs pas impossible qu’à force de baver, le menton de Bébé soit quelque peu irrité.

Un manque d’appétit

Bébé a moins faim que d’habitude et rechigne au moment des repas. Il se peut ainsi que la douleur causée par la poussée dentaire lui coupe l’appétit ou que certains aliments l’incommodent. Veillez simplement à son hydratation en lui donnant à boire régulièrement et voyez si vous pouvez le faire craquer pour un délice bien frais comme un bâtonnet de glace afin de soulager ses gencives lancinantes.

La fièvre

Si vous remarquez que votre bébé est fiévreux, pas de panique. Une fièvre modérée peut également être le signe de l’apparition de ses premières dents. Heureusement, ils ne durent que quelques jours et disparaissent une fois que la dent a percé. Les symptômes et la fièvre diminueront ensuite très vite.

Des gencives gonflées

C’est un des premiers symptômes évidents de la poussée dentaire. On peut aussi parler de « doublement des gencives ». Enflées, voire tuméfiées et sensibles à la pression, les gencives sont sensibilisées par la percée des dents. Si le doublement de gencive est donc bénin, il peut cependant s’avérer très douloureux pour votre bout de chou. Pour le soulager, vous pouvez, par exemple, masser sa gencive avec du gel apaisant. Le froid ayant des vertus anesthésiantes, un anneau de dentition refroidi peut également s’avérer très efficace.

Des gencives rouges voir bleues.

Si vous avez osé jeter ne serait-ce qu’un rapide coup d’œil là-dedans, vous avez peut-être remarqué que les gencives de bébé sont particulièrement irritées. Elles changent de couleur en se tuméfiant. La zone proche de la poussée dentaire est alors plus foncée que le reste des gencives. Il se peut même qu’il y ait de petites cloques voire un léger saignement là où bébé s’est frotté pour tenter de soulager la douleur.

Pour atténuer ces désagréments

Réconfortez bébé et faites-lui des câlins. Essuyez régulièrement son visage avec un linge propre pour prévenir les irritations dues à la salive. Vous pouvez le soulager en lui massant la gencive à l’aide de votre doigt (propre). Vous pouvez aussi donner à bébé un anneau de dentition (conforme aux normes en vigueur) réfrigéré (ne le placez pas au congélateur), qui anesthésie la gencive et lui procure un soulagement.