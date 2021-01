Après 50 ans, cacher le double menton avec du maquillage et ces coiffures, voici les meilleurs conseils

Il suffit parfois d’utiliser du maquillage ou encore une coiffure spéciale pour que la magie opère. Nous vous proposons quelques conseils pour enfin retrouver une bonne dose de sérénité. Si vous avez un coiffeur visagiste dans votre entourage ou, à proximité de votre domicile, n’hésitez pas à le contacter, il aura sans doute des recommandations à vous proposer. Le maquillage peut toutefois vous permettre de changer de tête en une fraction de seconde.

Jouez avec les ombres grâce aux cosmétiques

Contrairement aux idées reçues, vous n’avez pas seulement des fards à paupières et du rouge à lèvres puisqu’il existe une quantité astronomique de solutions. De ce fait, nous vous conseillons de vous lancer dans le contouring puisque vous jouez avec les ombres. Les tutoriels sur Internet devraient vous aider à créer un autre visage en le sculptant et vous avez besoin d’une poudre adaptée et d’un bon pinceau.

Vous avez besoin de points de lumière notamment au niveau du regard, des pommettes et même dans la zone des sourcils .

. Les débutants peuvent réussir à créer des zones d’ombre, vous pouvez donc facilement réaliser ces tutoriels.

Il existe des poudres crémeuses qui sont plus faciles à appliquer alors que les poudres peuvent tacher.

Il faut appliquer le produit à la racine de vos cheveux, au niveau de pommettes et sur les arêtes de votre menton.

Le but premier consiste à réduire ce double menton qui apparaît souvent après 50 ans. Une vidéo devrait vous aider, car il est toujours difficile de partager de tels conseils qui ne sont pas toujours faciles à comprendre. De plus, le contouring vous permet aussi de jouer avec les dégradés, il suffit d’utiliser des couleurs plus claires, et même un mouchoir. Bien sûr, le contouring demande du temps, il faudra pratiquement une heure complète pour que cette mise en beauté puisse répondre à toutes vos attentes. Pour ne pas assombrir votre visage, il est recommandé d’utiliser une teinte légèrement plus claire, elle apportera ainsi de la luminosité.

Un dernier petit conseil avec ce contouring, pensez à réaliser une sorte de V à la base de votre visage pour recréer un menton qui sera finalement beaucoup plus fin.

Les coiffures peuvent atténuer le double menton

Bien sûr, si vous pratiquez une activité physique et si vous optez pour une alimentation saine et équilibrée, vous pourriez perdre du poids. Cela permet aussi d’atténuer le double menton qui est souvent difficile à effacer après 50 ans. Il vous restera une dernière solution à savoir la chirurgie esthétique afin d’adopter l’apparence que vous souhaitez. En attendant, la coiffure peut vous aider, il faut donc travailler la longueur et il est impératif de bannir toutes les coupes courtes. Le bas de votre visage sera clairement en avant et votre double menton sera donc visible.

Même si vous décidez d’attacher vos cheveux, pensez à toujours laisser quelques mèches sur les côtés de votre visage pour ne pas le mettre trop en avant. Ce conseil est idéal avec un chignon ou encore une simple queue de cheval. Adoptez également un carré plongeant, et même mi-long pour masquer facilement ce double menton qui peut vous empoisonner l’existence. Par contre, il faut trouver un juste milieu, car, si les coupes trop courtes sont à bannir, c’est aussi le cas des versions trop longues. La longueur la plus intéressante se trouve entre le cou et la clavicule, les pointes peuvent donc effleurer vos épaules.

Un coiffeur visagiste devrait vous aider et un maquilleur professionnel également, certains se déplacent même chez vous.