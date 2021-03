Après 60 ans : les meilleures recommandations pour rajeunir sans difficulté grâce à ces coupes !

Si le seuil des 40 ans est complexe à passer, c’est aussi le cas pour la cinquantaine puisque vous vous rapprochez des 60 ans.

Nous vous proposons alors quelques idées pour changer votre coupe de cheveux et grâce à ces solutions, vous n’aurez pas une allure de « grand-mère ».

Vous serez en adéquation avec les tendances et vous donnerez l’impression d’être beaucoup plus jeune.

En effet, ces coupes de cheveux sont à adopter au plus vite après les 60 ans et quelques conseils sont à prendre en compte.

Sur Internet, vous aurez une multitude de vidéos qui seront à votre disposition.

L’article vous propose aussi des vidéos pour vous aider dans votre recherche. Vous ne serez vraiment pas déçu.

La longueur et la qualité des cheveux

Avant de choisir une coupe pour rajeunir, vous devez impérativement prendre soin de vos cheveux. Lorsque ces derniers sont négligés au même titre que la peau, vous aurez tendance à vous vieillir.

Il faut donc réaliser des shampoings adaptés à votre chevelure et adopter également des masques pour apporter tous les minéraux et les vitamines.

Que ce soit pour des cheveux fins ou épais, les problématiques sont toujours les mêmes.

Les pointes sont des fourches et vous avez des cheveux trop secs et cassants.

Pour masquer les cheveux blancs qui ont tendance à vous vieillir, la meilleure solution consiste à adopter une nouvelle couleur .

. Prenez une teinte un peu plus claire que celle de votre chevelure classique afin de rajeunir très facilement.

Réalisez un shampoing deux ou trois fois par semaine et des masques pour nourrir les cheveux et le cuir chevelu.

Vous devez ensuite adopter la bonne longueur et le fait de les couper peut aussi être bénéfique.

Si vos cheveux sont beaucoup trop abîmés, une petite coupe mi-longue ou courte sera très agréable. Vous aurez clairement l’impression de changer de tête et vous pourrez effacer les effets du vieillissement. Par contre, il faut trouver un juste milieu, car, si la coupe est trop courte, elle pourrait durcir votre visage et vous aurez l’effet inverse. Lorsqu’elle est trop longue, vous avez tendance à vieillir. La meilleure longueur après 60 ans se trouve entre les oreilles et la clavicule. Votre coiffeur visagiste pourra d’ailleurs vous conseiller pour changer votre look et adopter rapidement une nouvelle vie.

Choisissez une coupe de cheveux structurée

Les coupes trop classiques sont à bannir, les cheveux sont droits et ils durcissent le teint. Nous vous conseillons d’adopter une coupe assez fun avec des boucles plus ou moins appuyées. Ne négligez pas l’effet décoiffé qui peut être idéal pour rajeunir très rapidement et les coupes ne sont pas difficiles à réaliser. Le concept déstructuré peut aussi porter ses fruits, cela dépend essentiellement de plusieurs aspects, dont votre style vestimentaire. Si vous adoptez une coupe de cheveux très jeune et élégante après 60 ans, vous devez aussi revoir de A à Z votre look pour avoir une belle harmonie.

Généralement, il ne faut pas marquer certaines zones du corps, notamment le ventre, sauf si votre silhouette le permet. Choisissez des vêtements colorés pour apporter un peu de pep’s à votre quotidien. Misez sur des ensembles « fashion » comme des tailleurs et oubliez les tenues confortables qui pourraient vous vieillir en l’espace de quelques minutes. Vous disposez désormais de tous les conseils pour changer la coupe de cheveux alors que vous avez atteint 60 ans. Optez par exemple pour un effet volumineux avec des cheveux effilés ainsi qu’une frange. Cette dernière a l’avantage de masquer les rides au niveau du front. Bien sûr, prenez soin de votre peau pour réduire les effets du vieillissement.

Il suffit parfois d’une nouvelle coupe de cheveux et d’un style tout à fait différent pour se sentir beaucoup plus jeune.