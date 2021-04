Après le confinement des vacances de Pâques, Macron évoque l’allègement des mesures

L’assouplissement des mesures sera apparemment au rendez-vous pour la prochaine saison alors que le printemps aura été rythmé par un confinement. L’année dernière à la même époque, nous étions déjà dans une configuration similaire avec, toutefois, une hausse considérable des contaminations. En 2021, il y a également la vaccination qui permet de garder plus facilement de l’espoir.

Quelles sont les nouvelles transmises par Emmanuel Macron ?

Vous avez peut-être pu constater que le chef de l’État était en conférence avec une classe de troisième. Les collégiens avaient l’occasion de lui poser toutes les questions qu’ils souhaitaient, c’était alors le moment pour évoquer la crise sanitaire. Si la France est touchée pour la troisième fois par un confinement, d’autres pays ont tendance à alléger les mesures alors que la campagne vaccinale est intensive.

Le confinement est proposé pour quatre semaines, mais Emmanuel Macron a proposé deux bonnes nouvelles .

. A partir de la mi-mai, les commerces auront l’occasion d’ouvrir leurs portes dans des conditions qui ne sont pas évoquées.

Le chef de l’État assure également que des assouplissements seront au rendez-vous au cours de l’été.

Par contre, le président de la République qui a pu s’exprimer face à des collégiens précise que les ouvertures seront moins intenses que celles identifiées le 11 mai dernier. L’année dernière, à la suite d’un confinement assez intensif pendant plusieurs mois, les Français avaient eu la possibilité de se déplacer comme ils le souhaitaient sans, forcément, avoir des restrictions drastiques. De ce fait, Emmanuel Macron a sans doute pu apprendre des échecs et c’est sans doute pour cette raison que les ouvertures ne seront pas aussi rapides après le troisième confinement.

Aucun planning précis n’est par contre partagé, mais les Français espèrent que les restaurants pourront accueillir les visiteurs dans les prochaines semaines alors qu’ils sont fermés depuis le dernier confinement. En ce qui concerne les salles de cinéma et de spectacles, aucune information ne semble être proposée, la patience sera alors de mise.

Les vacances de Pâques de 2021 pourraient être de bon augure puisque nous pourrons envisager la suite avec sérénité si toutefois le virus recule, ce qui semble être le cas notamment pour les départements qui ont été confinés avant la France entière.

🔴 La vaccination des enseignants encore repoussée, a annoncé @EmmanuelMacron Les profs feront partie des publics prioritaires une fois la vaccination ouverte aux moins de 50 ans. Ce qui nous mène, à ce stade… à la mi-juin ⤵️ https://t.co/0M5IZSE4hu — Libération (@libe) April 8, 2021

Plusieurs vitesses à la suite du confinement

Plusieurs paliers pourraient alors être proposés pour le déconfinement se déroule dans les meilleures conditions. Comme Le Point peut le préciser dans son article qui retranscrit les propos du chef de l’État, l’objectif est volontariste notamment pour toutes les écoles, mais il reste raisonnable par rapport à tout le reste. De ce fait, vous ne pourrez sans doute pas manger au restaurant, vous rendre au cinéma ou encore assister à un concert dans le même jour après le troisième confinement. Il faudra à nouveau être patient après cet effort collectif qui peut tout de même peser sur le moral.

Il y a déjà une première date qui est évoquée et elle concerne les écoles. En effet, les élèves pourront retrouver les cours le 26 avril dans leurs classes respectives. La semaine suivante, ce sera au tour des collèges et des lycées de retourner dans des établissements scolaires. Par contre, aucun indicateur sanitaire ne semble être utilisé pour décider ou non de l’ouverture des écoles. Ces dernières seront opérationnelles le 26 avril à la suite des deux semaines de vacances de Pâques.

Il est important de noter et le président de la République le reconnaît, les trois semaines d’absence physique des élèves dans les classes représentent déjà un effort assez conséquent.