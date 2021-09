Après les défilés de mode, Monica Bellucci remonte sur les planches à l’occasion de la pièce Lettres et mémoires de Maria Callas !

La rentrée a commencé ! Nos stars se ruent pour nous offrir les meilleurs divertissements sur nos écrans. Monica Bellucci en plein mouvement s’y investit également. Entre Venise et le défilé Alta Moda de Dolce & Gabbana, rendez-vous donc pour la Grèce. Le tout se joue sur place.

Monica Bellucci à nouveau sur les planches pour ressusciter Maria Callas

Enfin, à Grèce, la belle Monica Bellucci remontera finalement sur les planches avec la pièce Lettres et mémoires de Maria Callas. L’actrice commence donc son opération séduction avant les premières représentations, pour le plus grand bonheur de ses admirateurs grecs. L’aventure Maria Callas avait commencé depuis l’automne 2019.

En effet, l’Italienne de 56 ans reprendra son rôle de Maria Callas au théâtre Herodion à Athènes. Elle s’y produira principalement les 21, 22 et 23 septembre 2021. Le dimanche 19 septembre, 2021 derniers, l’actrice s’est prêtée à une conférence de presse au côté de Tom Wolf. Ce dernier est le metteur en scène de la pièce Lettres et Mémoires de Maria Callas.

À cette occasion, la superstar s’était toute de noir vêtue, lunettes de soleil sur le nez. Elle s’était déplacée sous bonne escorte. Tout est cependant réuni pour que Monica livre des spectacles totalement réussis.

Monica Bellucci, une belle carrière sans précédent

Monica Bellucci est une actrice et mannequin italienne qui s’est fait connaître en 1995 avec le film L’Appartement de Gilles Mimouni. Ce qui lui vaut une nomination aux césars dans la catégorie Meilleur Espoir Féminin.

Elle a fait quelques apparitions dans de certaines comédies françaises. En occurrence Dobermann, Astérix et Obélix : Mission Cléopâtre, Irréversible, mais aussi Le Pacte des loups.

Hormis ça, la belle actrice connaît ensuite une carrière hollywoodienne avec la saga Matrix. Ou encore le drame historique indépendant La Passion du Christ écrit et réalisé spécialement par Mel Gibson. Elle devient James Bond girl en 2015 pour le film 007 Spectre. Et ce, après des projets européens plus confidentiels. En 2018, l’Italienne sera donc présidente du jury du Festival du film britannique de Dinard.

La vie personnelle de l’actrice Monica Bellucci

Monica Bellucci épouse le photographe italien Claudio Basso en 1990. Le couple fini par se séparer un an après. Après ce chaos amoureux, la charmante Italienne fait la rencontre de l’acteur français Vincent Cassel qu’elle épouse le 2 août 1999. Le couple très amoureux file le parfait amour.

De cet amour est née le 12 septembre 2004, une fille du nom de Deva. Six ans plus tard, ils accueillent une deuxième bout de chou prénommée Léonie. Elle est venue au monde le 21 mai 2010 à Rome.

Tout compte fait, le couple n’a pas pu résister aux intempéries et officialise sa rupture après 17 longues années de vie commune. Et sans doute après 14 ans de mariage. Un coup dur !

Mais il faut reconnaître que Monica Bellucci a connu pas mal de relation amoureuse. Elle se met cependant en couple avec l’artiste contemporain Nicolas Lefebvre 2017. Ils se séparent le 3 juillet 2019. L’actrice jouit donc librement de sa vie de célibataire.