Après leur divorce, Brad Pitt et Angelina Jolie font une annonce qui redonne le sourire aux fans du couple

Il faut remonter à 2015 pour retrouver une trace des premières rumeurs en rapport avec la séparation d’Angelina Jolie et de Brad Pitt. Si aujourd’hui l’option de la garde des 6 enfants du couple reste encore à régler, il n’y a aucun doute sur le fait que l’histoire du couple Brangelina se conjugue désormais au passé.

Un couple mythique de l’histoire du cinéma hollywoodien

Le film « Mr and Mrs Smith » dans lequel figuraient Angelina Jolie et Brad Pitt ne fait clairement pas partie des meilleurs films de l’histoire d’Hollywood. Mais si le film est demeuré célèbre, c’est pour la simple et bonne raison qu’il fut le fondement d’un des couples les plus mythiques du cinéma.

En 2005, l’acteur principal de Fight Club venait de faire la rencontre de celle qui s’est fait connaître dans le monde entier par son interprétation de la très sexy professeur d’archéologie Lara Croft. À ce moment de l’histoire, Brad Pitt était marié depuis quelques années avec la ravissante Jennifer Aniston, star de la série américaine Friends. Angelina Jolie n’était ni mariée ni en couple à cette période. C’est le rapprochement des deux acteurs lors du tournage du film « Mr and Mrs Smith » qui va faire des étincelles.

Des rumeurs persistantes d’une liaison entre les deux acteurs vont naître peu après la fin du tournage du film. Rumeurs longtemps battues en brèche par les deux tourtereaux jusqu’à l’annonce en 2006, de la grossesse d’Angelina Jolie. Pauvre Jennifer Aniston ! ont commenté les fans de Rachel dans la série Friends qui a dû divorcer plus tard de son époux Brad Pitt.

Cette nouvelle relation vécue au début comme une trahison des deux acteurs a mis, au fil du temps, le monde entier d’accord. Brad et Angelina étaient faits pour vivre ensemble. Leur amour était fusionnel, les enfants se sont succédé ainsi que les réussites professionnelles. À un certain moment, le couple a fini par être surnommé Brangelina.

C’est en toute logique qu’après de longues fiançailles, ayant duré sept années, que le couple décida en 2014, de se sceller son alliance.

Une séparation due à de multiples infidélités

Mais Hollywood reste loin des clichés des films Disney. Il était écrit que le couple Brangelina ne vivrait pas heureux pour le restant de leurs jours bien qu’ils aient de nombreux enfants. Comme à leur habitude, c’est par un rebondissement digne d’un scénario hollywoodien que deux ans après leur mariage, le couple décide de se séparer définitivement, prenant de court leurs proches qui n’ont rien vu venir.

Ayant fait le choix de ne rien dévoiler sur les raisons de leur divorce, le couple a laissé place aux rumeurs les plus folles. Ces rumeurs faisaient mention d’infidélités récurrentes des deux ex-époux. Selon une certaine presse étrangère, Angelina aurait eu une histoire d’amour pendant deux ans avec l’actrice Jenny Shimizu.

Du côté de Brad, on lui aura prêté des histoires d’amour avec plusieurs actrices à savoir : Marion Cotillard, Sandra Bullock, Kate Hudson ou encore Jennifer Aniston.

Les enfants comme dernier lien du couple

Si le couple est resté depuis son divorce, loin des médias, il a néanmoins beaucoup occupé la scène judiciaire américaine. En cause, l’éducation des six enfants du couple qui se prénomment :

Maddox , 18 ans

, 18 ans Pax , 16 ans

, 16 ans Zahara , 15 ans

, 15 ans Shiloh , 13 ans

, 13 ans Et les jumeaux de 11 ans, Knox et Vivienne.

Si Brad a toujours voulu pour ses enfants, une éducation classique administrée dans une école normale. Pour Angelina, seuls les cours à domicile peuvent assurer l’avenir des enfants. Mais récemment, une annonce conjointe de l’ancien couple a annoncée qu’une entente a été trouvée sur le sujet. De quoi redonner le sourire aux fans du couple.