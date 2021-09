Après M. Pokora l’année dernière c’est au tour d’un autre chanteur de prendre le relai pour être le parrain du téléthon 2021 !

La rentrée a démarré, et ce n’est pas les évènements qui vont en manquer. Avez-vous déjà participé à une soirée caritative ? Les objectifs de ce type d’occasion ne sont pas simples. Toutefois, ils sont atteignables. Et M. Pokora l’a bien concrétisé l’année dernière. Cette fois, c’est un autre chanteur qui doit relever le grand défi. Soprano en piste ! Quelle surprise !

Le parrain de la 35e édition du Téléthon, en lice pour un challenge de taille

Le chanteur Soprano succède à M. Pokora et devient exclusivement le parrain de la 35e édition du Téléthon. Il aura principalement pour rôle d’encourager les téléspectateurs à donner pour la recherche. Et ce, pendant une soirée animée par Nagui et Sophie Davant, les 3 et 4 décembre prochains sur France 2.

En effet, face à une telle nomination, le marseillais s’est dit réellement très touché. Il affirme donc, être très honoré et très fier d’être aux côtés des malades, de leur famille, des chercheurs. Et aussi, des bénévoles qui se mobilisent toute l’année avec passion, énergie et dévouement pour donner encore plus de moyens à la recherche. Il exprime par la suite son total engagement face à une telle initiative.

En outre, l’interprète de Près des étoiles devra tenter de faire beaucoup mieux cette année. Il doit donc dépasser son prédécesseur M. Pokora qui avait récolté plus de 77 millions d’euros pour les malades. Le spectacle sera assuré durant trente heures d’émission.

En plus, pour un bon déroulement de l’initiative, le chanteur pourra compter sur la générosité des associations. Ces derniers ont d’ores et déjà commencé à préparer le terrain et se mobilisent.

À Saint-Nazaire, il y a déjà une écharpe de 3 356 mètres qui a été réalisée par les bénévoles. Elle sera déployée lors de ce week-end de dons. Hormis ça, un spectacle en talons aiguilles sera aussi présenté dans la Marne. Et cela, sans omettre le prélude aux Jeux olympiques 2024 qui sera dévoilé dans les Alpes-Maritimes.

Soprano, un chanteur marseillais talentueux

Saïd M’Roumbaba est un rappeur, chanteur et compositeur français né à Marseille dans les Bouches-du-Rhône en 1979. Le jeune rappeur fait ses débuts avec le groupe Psy 4 de la rime. Il se lance dans des projets en solo et sort donc son tout premier album en 2007.

Il poursuit son parcours jusqu’en octobre 2020, où il participe au projet collectif Marseillais 13’Organisé. C’est un projet qui regroupe une cinquantaine de rappeurs de la ville. Et ce, à l’initiative de Jul. L’album sera certifié brillamment disque platine.

De son pseudonyme Soprano, il est l’ainée d’une famille de cinq enfants. Il a deux frères tous deux rappeurs aussi et deux sœurs Sakina et Naïma. Le jeune chanteur a eu son premier enfant qu’il n’a pas connu à l’âge de 16 ans. Ce dernier a été placé à l’aide sociale à l’enfance. Il lui dédie par conséquent sa chanson Parle-moi de l’album Puisqu’il faut Vivre.

Par la suite, il s’est marié à Alexia en juin 2006 avec qui il eut trois autres enfants. Il s’agit d’Inaya, Lenny et Luna à qui, il écrira pour chacun, une chanson.