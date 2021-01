Après Shy’m, c’est Laure Manaudou qui a accouché, Jérémy Frérot donne des nouvelles

Il y a quelques jours, vous avez pu apprendre la naissance du petit garçon de Shy’m qui a partagé sur son compte Instagram une très belle photo d’elle et de la main du bébé. Aujourd’hui, c’est Jérémy Frérot qui partage une excellente nouvelle puisque sa compagne à savoir Laure Manaudou a pu accoucher à leur domicile. En effet, il a pu se confier à MagicMaman et l’enfant a vu le jour au cours du mois de janvier. Le couple est aussi réputé pour être très discret.

Laure Manaudou est maman d’un petit garçon

Le chanteur a précisé que leur quotidien avait été chamboulé par la naissance de cet enfant et il a même donné le sexe de ce dernier, il s’agit d’un petit garçon. Laure Manaudou et Jérémy Frérot sont déjà les parents d’un petit garçon qui est âgé de trois ans et il se prénomme Lou. Pour l’instant, aucune photo de la famille n’a été partagée, le couple souhaite sans doute préserver ces moments de bonheur.

Le chanteur a tout de même pu faire quelques confidences qui devraient combler les fans .

. En effet, il n’a pas voulu donner le prénom du petit garçon, mais il a révélé que l’accouchement s’était déroulé au domicile.

Laure Manaudou a donc donné la vie à Marseille et c’était une première puisque leur petit garçon a vu le jour dans un hôpital.

Le chanteur semble toutefois comblé puisqu’il a pu assister à toutes les étapes de cet accouchement.

Jérémy Frérot a également pu constater que les femmes avaient vraiment de la force.

En effet, Laure Manaudou n’a pas eu une péridurale et l’assistance médicale a ses côtés était clairement réduite. De ce fait, les femmes qui ont pu donner naissance dans ces conditions savent que ce n’est pas si simple et que la douleur est souvent très importante. Dans les hôpitaux, vous avez la possibilité de demander une péridurale, ce qui n’est pas le cas pour les accouchements à domicile qui semblent se démocratiser en France et dans le monde entier.

Même si cette solution peut être risquée, tout s’est parfaitement déroulé selon le chanteur, Laure Manaudou a pu être assistée notamment par une sage-femme, mais il avoue tout de même qu’ils sont désormais fatigués.

La grossesse n’avait pas été confirmée pour Laure Manaudou

Si certaines stars n’hésitent pas à communiquer de A à Z sur les réseaux sociaux concernant leur grossesse, d’autres sont par contre beaucoup plus discrètes et c’est le cas de Laure Manaudou qui a quitté le monde professionnel de la natation il y a quelques années. De ce fait, des rumeurs circulaient sur Internet, mais il était difficile de savoir si elle était réellement enceinte ou non. Avec les confirmations de Jérémy Frérot, les fans sont désormais fixés et le couple a donc un second petit garçon dont le prénom est pour l’instant conservé.

En parallèle, même si la crise sanitaire fait des siennes en France, le chanteur est tout de même présent et il rencontre un vif succès avec son titre baptisé Un homme. Il a également pu se confier sur les valeurs qu’il souhaite transmettre à ses enfants à savoir le respect de la planète et l’écologie. En ce qui concerne Laure Manaudou, elle a donc eu deux petits garçons avec Jérémy Frérot, mais elle est déjà maman d’une petite fille âgée d’une dizaine d’années qu’elle a eue avec une première union. Nous souhaitons alors tout le bonheur du monde au couple.