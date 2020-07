Ariana Grande dévoile une nouvelle vidéo sur Instagram… et ses fans adorent son nouveau style !

Instagram est donc devenu le nouveau haut lieu de partage entre les artistes du monde entier et leurs fans, et toutes les excuses sont bonnes pour faire un live ou une vidéo, que ce soit pour parler du virus, pour chanter, ou même tout simplement pour parler beauté. Sur ce sujet, il y en a une qui a fait le bonheur de son public, et c’est Ariana Grande.

Le coiffeur d’Ariana Grande est aussi en chômage partiel

Depuis qu’elle a accédé au rang de superstar, Ariana Grande s’est toujours démarquée grâce à ses looks très travaillés. Parmi les incontournables de la chanteuse, ses fameux cheveux, sans cesse bien coiffés, bien lissés, et remontés en queue de cheval (même si comme on le sait tous, la jolie brune, ou blonde en fonction de ses humeurs, se sert avant tout de dizaines et de dizaines d’extensions en tout genre). Ce style est donc devenu la signature de l’idole des ados, au point de rarement la voir dans un autre accoutrement.

Pourtant, le mercredi 8 avril, celle-ci a dévoilé son nouveau style capillaire, bien loin de sa coupe sophistiquée habituelle. Au revoir accessoires et perruques, et bonjour naturel ! Avec ses cheveux longs et bruns très bouclés, Ariana Grande prouve qu’elle n’a pas besoin d’artifices pour avoir une chevelure de rêve.

De nombreux fans lui demandent déjà de rester sur cette initiative, même après le confinement. Un style qui semble donc faire l’unanimité, même si rien ne dit que la chanteuse changera ses habitudes.

Ariana Grande donne de l’argent pour lutter contre le coronavirus

Comme il l’avait été dévoilé fin mars, de nombreuses célébrités ont décidé de faire don d’une somme d’argent, afin de venir en aide aux populations précarisées par l’épidémie de coronavirus.

Ariana grande a participé à ce mouvement de solidarité, en aidant financièrement certains fans en difficulté, avec plusieurs dons allant de 500 à 1000 dollars.

D’autres stars avaient déjà suivi le mouvement, à l’image de Kylie Jenner, Rihanna ou Lady Gaga.

Un effort consenti volontiers donc par Ariana Grande, dont les rentrées d’argent pour 2019, selon le toujours très bien informé Forbes, seraient estimées à 48 millions de dollars.

Sur le même créneau, de célèbres footballeurs avaient décidé de se mobiliser également, dont l’Argentin Lionel Messi et le Portugais Cristiano Ronaldo. Alors que le premier a fait don d’un million d’euros à un hôpital de Barcelone et un autre de son pays, le second a quant à lui aidé les établissements portugais, en finançant notamment deux nouvelles unités de soins intensifs.