Ariana Grande : La chanteuse dévoile les informations relatives à son nouvel album sur Instagram !

Ariana Grande est prête à faire sortir un nouveau chef d’œuvre artistique. La star américaine compte faire durer le suspense afin de faire languir ses fans. Pour arriver à ses fins, elle a d’abord lâché quelques informations sur son nouvel album. Il s’agit du titre et de la date de sortie de ce dernier. Une révélation qui a été faite sur le réseau social Instagram.

Un nouveau projet en cours pour Ariana Grande

La chanteuse Ariana Grande est une talentueuse artiste. Née en Floride en 1993, elle a fait son entrée dans le monde musical à seulement 15 ans. Elle excelle dans l’exécution de plusieurs genres musicaux. Elle utilise également le piano qui est un instrument de musique classique, et bien évidemment sa belle voix. La jeune célébrité a été influencée par de grandes personnalités de la musique. Il s’agit de Whitney Houston, Christina Aguilera Mariah Carey et Céline Dion.

Par ailleurs, Ariana ne s’est pas limitée à son titre de chanteuse. Elle est également une actrice et une productrice. La jeune fille de 27 ans est également une personnalité très connue dans le monde du cinéma. Elle a interprété de nombreux rôles dans des films et séries. Ses plus récents rôles cinématographiques sont Dangerous Woman Diaries (2018) et Kidding (2020). Dans son rôle de productrice, elle rencontre également un véritable succès. Depuis peu, pour ne pas oublier sa vraie passion, la détentrice de cinq albums, a mis sa marmite musicale au feu. Après son tout dernier album intitulé « Thank U, Next », elle a initié un tout nouveau projet qui serait fin prêt…

Ariana Grande en dit plus sur son album

Depuis le 8 février 2019, date de sortie de son dernier album, Ariana est restée dans l’ombre même si au fonds, elle n’est pas pour autant restée inactive. Pendant que le monde était sous la menace du Covid-19, Ariana préparait son sixième album. De nombreuses rumeurs ont circulé sur le projet de l’artiste. Malgré cela, elle ne s’était pas prononcée sur le sujet… en tout cas, pas jusqu’au jour du 19 Octobre 2020. C’est donc le lundi dernier, que la star a fourni des informations sur son sixième album.

« Positions » est le nom que Ariana Grande a donné à son nouveau bébé. Toujours dans les coulisses, cet album fait saliver un grand nombre d’internautes. Pour annoncer l’arrivée prochaine de son album, elle a publié un teasing sur Instagram. Les fans ont pu découvrir le titre de l’album et deux dates. La première date : 23 octobre 2020, est celle de la sortie du morceau extrait de l’album. La seconde date : 30 Octobre 2020, est celle de la sortie officielle de tout l’album.

Ariana Grande, une artiste très active…

L’annonce de son sixième album a été faite de manière originale. Dans le teasing, le nom de l’album a été tapé à une vitesse très lente. Peu de temps après, apparaissaient deux comptes à rebours. On peut en conclure que la sortie de l’album est prévue pour la veille de la fête d’Halloween.

Il est important de rappeler que l’actrice et productrice américaine a battu un record ces trois dernières années en faisant sortir trois albums en trois ans. En 2018, elle a sorti l’album « Sweetener » à la suite de l’attentat de Manchester. L’année suivante, c’était le tour de « Thank U, Next », l’album marquant la fin de son idylle avec Pete Davidson. Cette année, en plus de son prochain album, Ariana Grande sera dans un film du réalisateur Adam McKay dans lequel sera le très charismatique Leonardo DiCaprio !