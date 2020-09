Armande Altai : elle fait des confidences sur Grégory Lemarchal… Sa maladie aurait facilité sa victoire à la Star Academy ?

Invitée par Jordan de Luxe dans son émission télévisée, Armande Altaï a fait des révélations intéressantes sur la chaîne TF1, en rapport avec la star de la chanson partie trop tôt, Grégory Lemarchal. Cela a de quoi susciter des questions.

Armande Altaï, émue par le téléfilm sur Grégory Lemarchal

Tout récemment, un téléfilm racontant la vie de Grégory Lemarchal, ainsi que le combat qu’il a mené avec sa famille, contre la maladie qui lui a été diagnostiquée depuis qu’il était tout petit, a été diffusé sur TF1. Décédé il y a 13 ans de la mucoviscidose, le chanteur demeure dans le cœur de tous ceux qui l’ont connu.

Dans ce biopic, le rôle du gagnant de la Star Academy 4 a été tenu par l’acteur Mickaël Lumière, qui a su toucher le public et même l’équipe du tournage par sa justesse et son magnifique jeu d’acteur. Toutes les personnes qui ont côtoyé Grégory Lemarchal, ont reconnu que l’émotion était forte, et les téléspectateurs de toutes les générations étaient d’accord.

Dans l’entourage du jeune chanteur à la maison de Star Academy, il y avait en plus de l’équipe de tournage, ses camarades qui concouraient également pour remporter les 1 millions d’euros, l’animateur Nikos Aliagas, mais aussi tous les professeurs qui étaient chargés de la préparation des candidats de la Star Academy.

Parmi ces derniers, il y avait la chanteuse lyrique Armande Altaï. Elle était pour tous ces jeunes, un professeur de chant. Sur le plateau de Jordan de Luxe où elle a été invitée tout récemment, elle a parlé de ses souvenirs d’il y a 13 ans, lorsqu’elle a coaché les candidats dont le jeune chanteur.

Lors de ses confidences, Armande Altaï a fait des révélations qui paraissent étranges. Elles concernent les raisons pour lesquelles, le groupe TF1 aurait accepté Grégory Lemarchal dans l’aventure Star Academy.

La chaîne TF1 aurait-elle utilisée la maladie de Grégory Lemarchal ?

Avant toute chose, il faut savoir que le film a été tourné avec l’accord des parents de Grégory Lemarchal, Laurence et Pierre. D’ailleurs à ce jour, ces derniers continuent de se battre pour aider les malades de la mucoviscidose, et aussi améliorer les conditions de vie des malades.

A cet effet, ils ont fondé une association du nom de leur défunt fils. Toutefois, il est vrai que pendant longtemps, ils ont refusé d’en entendre parler, mais cette fois, Laurence et Pierre ont donné leur accord et ont participé à leur manière. En effet, ils ont aidé à l’écriture du scénario, afin que le rendu final soit aussi fidèle que possible à ce qui s’est passé, depuis que la maladie a été détectée chez Grégory.

Selon Armande Altaï qui a été la professeur de chant du jeune chanteur, si elle reconnaît qu’il avait vraiment une voix d’or, elle confie qu’il n’a pas cherché à cacher sa maladie au moment du casting : « Il nous avait dit qu’il avait la mucoviscidose qui je dois dire les [TF1, ndlr] a intéressés aussi. Bah oui, c’était intéressant. Ça met la lumière [dessus] ».

A la question de Jordan De Luxe l’animateur de l’émission d’en savoir plus sur les réelles motivations de TF1 selon elle, la chanteuse n’a pas mâché ses mots : « Il ne faut pas considérer que c’est positif ou négatif. Je pense que les audiences seraient montées de toute façon par son talent. Parce qu’il est mignon, il a du talent et ce n’est pas pour ça qu’il a gagné. Il a prouvé à quel point c’était un grand chanteur. Maintenant s’il y a ça en plus, qu’importe… »

La chaîne TF1 répondra-t-elle à ces allégations ? D’une manière ou d’une autre, tout le monde et même Armande Altaï reconnaît que Grégory Lemarchal avait du talent. L’essentiel, c’est qu’il ait vécu un temps soit peu son rêve, même si cela n’a duré que 3 ans…