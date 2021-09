Arnaques par e-mails et par SMS : faites attention, votre vie est peut être en danger en ce moment !

Le moins que l’on puisse dire, c’est que les voleurs et les arnaqueurs n’ont jamais eu autant d’imagination, et on peut voir que ces derniers arrivent à utiliser des solutions assez folles pour pouvoir parler arriver à leurs fins… Malheureusement, même si cela peut parfois être reconnu bien assez tôt, ces derniers peuvent réussir à frapper très fort et à diffuser des informations au plus grand nombre pour pouvoir essayer tant bien que mal de gagner de l’argent de façon malhonnête, comme cela a d’ores et déjà été le cas pour des millions de français et de personnes dans le monde.

En revanche, alors que nous sommes tout juste en train de traverser une épreuve assez compliquée et difficile avec la crise sanitaire liée au coronavirus, certains n’hésitent très clairement pas à continuer leurs arnaques. Par le passé, on pouvait voir que les arnaqueurs pouvaient parfois être en mesure de se déplacer chez les personnes les plus fragiles pour pouvoir essayer de les voler ou de les arnaquer, mais désormais on peut clairement voir que la situation est totalement différente.

Arnaque aux colis : attention aux messages frauduleux envoyés par SMS https://t.co/ymrdUFOtCa — RTL France (@RTLFrance) September 7, 2021

Si on a pu être en mesure de penser que dans bon nombre de cas de figures, les SMS ne pouvaient pas être pris au sérieux de la part des arnaqueurs, on peut dire que de nos jours la situation est totalement différenteDes millions d’euros partis en fumée en quelques heures…

Avec cette arnaque, que les professionnels pensent être purement et simplement difficiles à malmener, bon nombre de personnes peuvent parfois avoir recours à des idées plutôt très ingénieuses, et vous y avez peut-être déjà été confrontés. En effet, on peut voir qu’aujourd’hui, les compagnies de livraison sont encore nombreuses à envoyer des SMS ou des e-mails pour pouvoir récupérer un colis. À l’heure où le QR code est de plus en plus présent dans nos vies, ces derniers sont même parfois envoyés par simples SMS.

Ce genre d'arnaque est toujours bien là. Reçu presque à l'instant J'évoque dans le thread ci-dessous ces faux sms qui sont là pour vous faire croire que vous avez reçu un colis, sauf que c'est une arnaque. le "faux" répond au fait que ce n'est pas dans le but de vous surveiller. https://t.co/HHeGG5h3aD pic.twitter.com/9wOxZlqdDd — Victor Baissait (@VictorBaissait) June 8, 2021

En revanche, d’autres transporteurs n’hésitent pas à dire qu’ils n’ont pas pu livrer un colis et qu’il est donc nécessaire de prendre rendez-vous pour pouvoir retrouver son paquet. Ce sont sans aucun doute ces messages qui ont donné aux voleurs des idées plutôt ingénieuses et très originales. Alors que l’on pourrait penser que certains transporteurs ont des systèmes infaillibles, il se trouve que certaines personnes malhonnêtes se sont clairement amusées à créer des messages de ces transporteurs, avec une demande très légèrement différente…

Des « frais de reprogrammation » à payer ? Attention, vous faites fausse route !

Si vous recevez donc un message d’un soi-disant transporteur pour pouvoir vous demander de payer des frais supplémentaires pour pouvoir vous permettre de livrer votre colis, alors il s’agit très probablement d’une arnaque.

En effet, il se trouve que les arnaqueurs misent sur le fait que les colis sont de plus en plus nombreux à circuler en France, et ils misent également sur le fait que vous avez peut être un colis que vous devriez recevoir prochainement. Heureusement, grâce aux enquêtes récentes, le calvaire de millions de français devrait bientôt être terminé pour de bon et c’est une bonne nouvelle !