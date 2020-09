Arnaud Ducret : son rôle de Xavier Dupont de Ligonnès dans le film « Un homme ordinaire » a failli ne pas lui être confié !

Un homme ordinaire est une mini-série créée par Anne Badel et Pierre Aknine. Cette œuvre a été librement inspirée de la sinistre affaire Xavier Dupont de Ligonnès. Arnaud Ducret y incarne le personnage de Christophe de Salin pour faire référence au meurtrier de l’affaire. C’est une première pour l’acteur qui était habitué à jouer des rôles de gentil. Cette fois, c’est le costume d’un personnage incompris au caractère sombre et meurtrier qu’il a incarné. Si beaucoup de personnes affirment qu’il a bien joué le rôle, l’acteur avait eu des réticences au début. Lisez la suite de cet article pour en savoir plus.

Le film sera diffusé dès le 15 septembre

Le fameux film à polémique a été produit par M6. Il sera diffusé sur la chaîne à partir du 15 septembre prochain. En effet, ce sont les nombreuses interrogations sans réponses qui entourent l’affaire XDDL qui ont inspiré Anne Badel et Pierre Aknine. Savoir que le rôle clé de la série a été confié à Arnaud Ducret a étonné plusieurs personnes. À première vue, on se dirait qu’il n’est pas taillé pour incarner un personnage aussi sombre.

Dans un article paru dans Paris Match ce 10 septembre, on apprit qu’il a failli ne pas avoir le rôle. En effet, lorsque le nom de l’acteur fut suggéré aux deux coscénaristes, ils étaient très réticents et trouvaient qu’il n’était bon que pour la comédie. Pourtant, l’acteur s’est très bien adapté et rentrait parfaitement dans la peau du personnage. Si au début les choses n’étaient pas évidentes, mettre les lunettes sans montures, des costumes mal taillés, l’expression glaciale du visage accompagné de l’air faussement sympathique de l’acteur ont convaincu les producteurs du film.

Des difficultés à se faire au rôle… du méchant !

De son côté l’acteur s’est confié sur les difficultés qu’il a rencontrées pour s’adapter au personnage. Il affirme qu’il fallait comprendre le personnage de Xavier Dupont de Ligonnès avant de pouvoir l’incarner. C’est ce qu’il a dû faire en essayant de ressentir de la sympathie pour lui.

Cependant, il fut bien obligé de comprendre que ce dernier était aussi sombre qu’insaisissable. Il faut dire que le caractère psychopathe et sadique du personnage qu’il devait incarner était effarant. Xavier Dupont de Ligonnès a emmené son propre fils acheté du terreau dans lequel il va l’enterrer quelque temps après. Ce caractère de la situation était bien incompréhensible pour l’acteur.

Une affaire bien sinistre !

Aussi appelée la « tuerie de Nantes », l’affaire Xavier Dupont de Ligonnès est un quintuple meurtre survenu en France et plus précisément à Nantes (Loire-Atlantique). Jusqu’aujourd’hui, les mystères entourant cette affaire n’ont pas encore été élucidés. Cinq personnes y ont trouvé la mort. Il s’agit de la famille de Xavier Dupont de Ligonnès, composée de sa femme Agnès et de ses quatre enfants, Arthur, Thomas, Anne et Benoît.

Ils ont été froidement abattus entre le 3 et le 6 avril 2011. Ce n’est que plusieurs jours plus tard, soit le 21 avril 2011 que les corps ont été retrouvés dans leur maison à Nantes. Ces meurtres étaient prémédités. Un an plus tôt, le père de quatre enfants a annoncé sa décision de se suicider seul ou collectivement à deux de ses amis par courriel.

Xavier Dupont de Ligonnès, le père de famille et principal suspect dans cette affaire n’a pas été retrouvé. Il a été aperçu pour la dernière fois le 15 avril 2011 à Roquebrune-sur-Argens dans le Var.