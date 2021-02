Arnaud Montebourg serait malade, il aurait été testé positif à la Covid-19, découvrez les symptômes évoqués

Les particuliers, les professionnels ainsi que les hommes et les femmes politiques ne sont pas épargnés par la Covid-19. La maladie ne fait pas de différence et elle peut toucher tout le monde avec plus ou moins de gravité. Alors qu’Olivier Véran a décidé de se faire vacciner devant les caméras, nous apprenons que l’ancien ministre Arnaud Montebourg a été déclaré positif au coronavirus. C’est tout de même une très mauvaise nouvelle pour celui qui se préparerait à l’élection présidentielle.

Arnaud Montebourg a été cas contact et testé positif

Comme le révèle le gouvernement, vous devez suivre un cheminement précis pour savoir si vous êtes contaminé ou non. La première étape consiste à vous informer que vous êtes un cas contact, vous n’avez pas forcément le virus, mais l’isolement est préférable. Par la suite, vous réalisez un test PCR pour obtenir une réponse concernant une potentielle contamination. Le verdict est donc tombé selon le Parisien puisque l’ancien ministre Arnaud Montebourg est malade. Celui qui vantait il y a quelques années le made in France est donc atteint par la Covid-19.

Faut-il que la France réaffirme ses frontières nationales? "Moi je suis d’accord pour mettre des frontières aux bornes de l’Europe", nuance Olivier Faure, qui se dit toujours "fervent européen", rappelant la ligne de fracture avec Arnaud Montebourg ou LFI — via @franceinfo — Jules Pecnard (@JulesPec) February 4, 2021

Ce test positif peut être problématique pour son agenda puisqu’il se préparerait notamment pour les prochaines élections présidentielles .

. Il avait notamment pu rencontrer de nombreux Français ces derniers mois pour cette fameuse candidature.

Vous avez notamment pu le découvrir aux côtés des employés de Nokia ou encore dans l’agroalimentaire bio.

Le journal partage toutefois une bonne nouvelle puisque la situation ne serait pas préoccupante.

Arnaud Montebourg est donc atteint, mais il aurait des symptômes relativement légers, la fièvre serait également absente. Il faut savoir que tous les malades ne sont pas logés à la même enseigne. Si certains sont atteints rapidement avec de la fièvre et des effets particulièrement désagréables comme une grande fatigue, d’autres sont asymptomatiques. Ce sont donc des porteurs du virus, ils peuvent le transmettre, mais les symptômes ne se développent pas.

Par contre, lorsque vous êtes cas contact, vous devez respecter une phase d’isolement et réaliser quelques jours plus tard un test pour savoir si vous êtes positif ou non. Arnaud Montebourg est donc à l’isolement puisqu’il est contaminé par le coronavirus et le délai est de quelques jours généralement. Il devra sans doute refaire un test prochainement pour savoir si la maladie est toujours au rendez-vous.

#COVID19france 🔴 Arnaud Montebourg vient d'être testé positif

▶ Pour l'instant, l'ancien ministre du Redressement productif n'a pas de symptômes lourds, mais a de la fièvre notamment https://t.co/UyMrwyClho pic.twitter.com/C4SZ1ZOjB9 — Le Parisien (@le_Parisien) February 8, 2021

Arnaud Montebourg se préparerait pour l’élection présidentielle

Certes, il ne semble pas avoir officialisé une candidature à l’élection, mais les rumeurs prennent clairement de l’ampleur. Un membre de son entourage avait pu faire quelques confidences notamment dans les colonnes du Figaro. Nous avions pu apprendre que les proches pensaient que sa présence dans cette campagne était inéluctable. Pour l’instant, le monde politique se focalise surtout sur la crise sanitaire qui prend de l’ampleur en France et dans le monde entier. Toutefois, dans quelques mois, les Français seront invités à rejoindre les urnes pour élire un nouveau président de la République ou offrir un second mandat à Emmanuel Macron.

Il y a de grandes chances pour que la gestion de la crise et le monde sanitaire soient au coeur des programmes des prochains candidats. Ces derniers devront également donner des pistes pour remettre le pays sur les rails alors que plusieurs secteurs sont toujours fermés à cause du coronavirus. Nous pensons notamment aux discothèques alors que 30 % des établissements auraient pu mettre la clé sous la porte selon les données glanées sur Internet, les bars, les restaurants, les cafés, les salles de cinéma, celles pour le sport, les salles de spectacles…