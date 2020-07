Arrow saison 8 : un final très poignant digne de la série, les fans en redemandent !

Toutefois, la série a eu l’occasion de profiter d’un Season Final digne de ce nom et ce n’est pas toujours le cas pour d’autres.

Par exemple, Anna with an E a été stoppée à la saison 2 alors que tous les mystères n’étaient pas résolus. Nous vous invitons forcément à regarder les derniers épisodes de The Arrow, une série de The CW surtout si vous avez pu visionner les précédentes.

Arrow pourrait-il revenir ?

Avec les séries de ce genre, il est toujours possible d’inventer une nouvelle trame pour tenter de proposer de nouveaux épisodes. Il faut savoir que Arrow a également ArrowVerse, cela offre donc une multitude de possibilités. De plus, la production ne semble pas totalement fermée à cette éventualité, mais il faut être prudent. Il faut savoir que le personnage d’Oliver est devenu le Spectre, cela permet donc aux créateurs de créer de nouveaux contenus tout aussi réjouissants.

Le but de faire de lui Spectre, c’est justement de nous donner des opportunités d’histoire. Car qui sait ce qui va se passer dans l’avenir ? Chaque fois qu’un personnage meurt dans l’une de nos séries, nous avons encore des réalités alternatives, le voyage dans le temps, des flashbacks…

C’est donc assez rassurant, mais cela peut toutefois être problématique pour le bien-être de la série qui aura tendance à s’essouffler. Toutefois, les fans ne sont pas contre l’idée de découvrir Arrow dans une autre série totalement alternative, mais les créateurs ne veulent absolument pas gâcher le Season Final qu’ils ont pu obtenir avec la saison 8 d’Arrow. De ce fait, si Oliver devait revenir, ce serait éventuellement pour une très bonne raison avec une histoire qui tient la route.



Que se passe-t-il dans le Season Final d’Arrow ?

Les personnages peuvent se dire adieux, cela laisse donc des instants très émouvants notamment lorsque Felicity peut rejoindre Spectre alias Oliver aka Arrow. Plusieurs informations sont alors à connaître pour cette fin.

Thea est de retour et Mia a pu saluer la mémoire de son père .

. Si vous appréciez Sara dont le passage dans la ligue des ombres fut très sympathique, sachez qu’elle est aussi de la partie.

Félicity a aussi rejoint Star City dans une ambiance très émouvante.

John a offert un discours très sympathique qui a apporté une touche personnelle à cette fin de saison 8.

Nous avons également de bonnes nouvelles, car Thea accepte de se marier à Roy, c’est donc une fin heureuse pour ce personnage qui n’a pas toujours eu une intrigue très positive. Le moment le plus réjouissant concerne sans doute Oliver et Felicity qui ont également traversé des périodes difficiles au cours des saisons. Les fans attendaient tout de même ce moment depuis fort longtemps et ils ont été heureux de découvrir cette harmonie. Ils sont alors dans le Queen Consolidated et ils peuvent de ce fait à nouveau être ensemble.