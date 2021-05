Arthur accusé de faire de la propagande avec la campagne de vaccination, les internautes sont sous le choc

Cela fait maintenant plusieurs mois que de plus en plus de personnes se font vacciner, avec la campagne de vaccination qui commence petit a petit à prendre une certaine ampleur en France et dans le monde. Il faut dire qu’avec l’année 2020 qui a été une très grosse catastrophe pour le monde entier, on ne s’attendait pas à une telle pandémie partout dans le monde. Depuis, on a heureusement pu trouver des vaccins contre le coronavirus, et c’est donc tout naturellement que les premières personnes vaccinées ont pu communiquer sur leur état.

On se souvient notamment dernièrement de l’humoriste Elie Semoun qui n’a pas hésité à communiquer sur sa vaccination, avec notamment le vaccin AstraZeneca qui est encore à ce jour très controversé. En effet, avec quelques vaccinations qui se sont très mal passées dans le monde, il n’en a pas fallu plus à certains pays pour pouvoir prendre une décision radicale et interdire purement et simplement le vaccin controversé.

Mais toutefois, cela n’est pas le cas de la France, et on a donc pu voir de plus en plus de personnes se faire vacciner avec ce vaccin comme l’humoriste. Toutefois, rien ne s’est passé comme prévu pour Elie Semoun, comme ses fans ont pu le voir sur Instagram avec sa publication. En effet, avec beaucoup d’humour qui le caractérise, ce dernier n’a pas hésité à dire haut et dire qu’il n’était « pas mort » suite à sa vaccination contre le coronavirus. Content de lui, il ne pensait pas avoir de réactions aussi négatives de la part de ses fans qui l’ont violemment accusé de faire le jeu du gouvernement avec une certaine propagande pour le vaccin AstraZeneca.

Quant à l’animateur Arthur, c’est presque la même situation que l’on a pu constater ces dernières heures, avec une déclaration qui est assez anecdotique…

Arthur se fait vacciner et partage un cliché sur les réseaux sociaux à cette occasion

C’est donc encore une fois sur Instagram qu’Arthur, l’animateur et producteur mythique de TF1, a pu diffuser une nouvelle fois une photo de lui contre toute attente. Mais cette fois-ci, il ne s’agit pas d’une nouvelle photo humoristique comme on peut le voir assez souvent, cela n’a rien à voir même ! Content de se faire vacciner, l’animateur en a profité pour pouvoir diffuser sur les réseaux sociaux une photo de son second vaccin. Néanmoins, il ne s’attendait pas à voir une telle polémique suite à ce cliché.

En effet, c’est avec la plus vive émotion qu’il a pu diffuser cette photo où on peut le voir en train de se faire vacciner, mais les commentaires n’ont clairement pas été tendres avec lui. En quelques minutes seulement, on a pu voir que les commentaires se sont alors déchaînés sur son profil Instagram, ce qui n’a pas plus à tout le monde…

Arthur dans la tourmente, il se fait violemment agresser après sa vaccination

Alors que l’animateur était très heureux de partager ce moment unique après avoir été vacciné contre le coronavirus, il ne s’attendait sans doute pas à recevoir autant de messages négatifs.

En effet, dans certains commentaires qui ont été en partie supprimés depuis, on peut voir beaucoup d’insultes contre l’animateur et même des dénonciations de manipulations qui seraient orchestrées directement par le gouvernement d’Emmanuel Macron !