Arthur fait des révélations chocs : voici les raisons pour lesquelles il a toujours les mêmes invités dans ses émissions !

Que vous ayez l’habitude de voir les émissions de l’animateur Arthur ou non sur TF1, comme par exemple Vendredi tout est permis qui fait à chaque fois un très gros carton d’audience, un tout petit détail ne vous aura pas échappé, et non des moindres : ce sont toujours les mêmes personnes que l’on peut voir à ses côtés !

Arthur (TF1) : une formule toute trouvée pour cet animateur / producteur qui a trouvé la bonne recette !

Le moins que l’on puisse dire, c’est que pour n’importe quel producteur du petit écran, il est toujours difficile de trouver de bons candidats qui savent jouer le jeu ! En effet, à chaque émission où des convives sont présents sur le plateau, les animateurs se doivent absolument de tout faire ce qu’ils peuvent pour pouvoir motiver les invités à participer à leur émission. Cela n’est pas forcément pour leur faire plaisir, mais c’est surtout pour que cela réalise des scores d’audience toujours plus incroyables.

Que ce soit pour une émission d’Arthur sur TF1, ou même pour un autre animateur de la chaîne TF1, le choix des invités est absolument crucial et peut faire le succès ou même l’échec d’une émission de télévision. Pour les nombreux employés qui travaillent très dur chaque jour pour que les émissions soient tournées en temps et en heure, c’est une pression incroyable qu’ils vivent chaque jour : ils risquent à tout moment de perdre leur emploi si la production d’une émission de télévision n’a pas bien choisi ses invités ! Mais heureusement, l’animateur Arthur semble avoir une recette assez bien huilée en la matière, et cela lui permet très facilement de faire des records d’audience à chaque fois…

En exclusivité, l’animateur Arthur dévoile un de ses plus grands secrets sur le choix de ses invités !

C’est sur les réseaux sociaux que l’animateur, qui a récemment produit District Z animé par Denis Brogniart, a décidé de s’exprimer sur le choix de ses invités. Tout le monde aura en effet pu le constater : de Claudia Tagbo, en passant par Jarry, Florent Peyre, ou encore Issa Doumbia : ce sont encore et toujours les mêmes personnalités françaises que l’on peut retrouver dans les émissions ou celles qu’il a produites !

🌘RT+Follow pour remporter la tenue de nos survivors #DistrictZ grâce à @GeneralArmyStor ! ☢️ Bonne chance 🔦 pic.twitter.com/CAsqR2peO9 — Arthur_Officiel (@Arthur_Officiel) January 1, 2021

Interpellé sur les réseaux sociaux où un internaute lui a demandé des explications, l’animateur a demandé qu’on lui donne d’autres noms aussi pertinents que ses invités actuels pour qu’il fasse son choix ! Mais un peu plus tard, ce dernier a décidé de donner un peu plus d’explications, et n’a pas hésité à révéler aux yeux de tous ce qui fait aujourd’hui une partie de son succès qui est bien mérité !

Je lis vos messages et il y en a un qui reviens souvent: “Ce sont toujours les mêmes invités» Pour bien comprendre districtZ ce sont 25 invités et Vtep 140 par an!Envoyez moi vos listes de guest

1/ ça me donnera des idées

2/Vous comprendrez mieux la problématique des invités 😉 pic.twitter.com/51TrrPVIwm — Arthur_Officiel (@Arthur_Officiel) December 30, 2020

Il semblerait qu’Arthur ait déjà apporté des explications dans le journal Télé 2 semaines : il se doit de proposer de nouveaux talents que TF1 n’aurait jamais proposé. C’est de cette façon qu’il a réussi à imposer de nouveaux comiques notamment, que tout le monde s’arrache aujourd’hui ! Mais le problème, c’est que choisir des invités n’est pas très simple non plus : il faut que ces derniers soient disponibles, parfois plusieurs mois avant un tournage, et dans le contexte sanitaire actuel avec une visite médicale au préalable. Voilà des explications qui permettent enfin d’y voir un peu clair, même si certains pensent haut et fort sur les réseaux sociaux qu’il y a du favoritisme dans les humoristes produits par Arthur !